Von Christian Laier

Sinsheim. Heiß hergegangen ist es beim Mitglieder-Kreisparteitag der SPD Rhein-Neckar am Samstag im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion. Allerdings nur wegen der Nachmittagshitze, die unter dem Dach der Haupttribüne des außergewöhnlichen Tagungsortes herrschte und die Genossen kräftig ins Schwitzen brachte. Harmonisch hingegen verlief der Führungswechsel beim größten SPD-Kreisverband Baden-Württembergs, der nach rund drei Stunden vollzogen war.

Nach zwölf Jahren trat der Sinsheimer Thomas Funk nicht mehr als Kreisvorsitzender an. Er machte den Weg frei für ein neues Führungsteam. Als Beisitzer ist Funk aber weiterhin Mitglied des Vorstands. Die 95 anwesenden Mitglieder sprachen sich zu Beginn der Tagung für eine Änderung der Satzung aus. Diese war nötig, damit die Genossen von einer Doppelspitze geführt werden dürfen. Und so kam es dann auch: Die Walldorfer Stadträtin Andrea Schröder-Ritzrau wurde mit 84 Stimmen und der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born mit 82 Stimmen zum Vorsitzenden-Duo gewählt.

"Ich lebe für die Demokratie, und ich liebe diese Partei", sagte Born, der vor Kurzem auch zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt wurde, in seiner Vorstellungsrede. "Wir wollen das Baustellenteam werden, und ich hätte gerne den roten Helm als Baustellenleiterin auf", betonte Schröder-Ritzrau. Spannung kam bei den Vorstandswahlen nur bei den Beisitzern auf, weil es mehr Kandidaten als zu besetzende Posten gab.

Andrea Schröder-Ritzrau und Daniel Born nahmen den langjährigen Kreisvorsitzenden Thomas Funk in ihre Mitte. Foto: Laier

"Wir brauchen keinen Neuanfang, sondern eine Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen", sagte der Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer. Einstimmig beschlossen die anwesenden Mitglieder, dass der Kreisvorstand in Zukunft auch virtuell tagen darf. "Ganz Deutschland redet über Grün-Schwarz. Im Bund erzählen die Grünen viel darüber, wie man mit Geflüchteten umgeht, während die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg über Abschiebungen nach Syrien diskutiert", betonte Sascha Binder. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion plädierte dafür, Mietpreissteigerungen zu stoppen. "Es geht nicht darum, ein eigenes Ministerium für das Wohnen zu schaffen, sondern bezahlbaren Wohnraum zu bauen", kritisierte Binder die neue Behörde. Optimistisch blickte Binder auf die anstehende Bundestagswahl: "Wir wollen die nächste Bundesregierung anführen, auch wenn viele noch nicht daran glauben".

Der Rechenschaftsbericht des scheidenden Vorsitzenden Thomas Funk war der längste Redebeitrag des Kreisparteitags. "Doppelspitze hin, Strukturen her, den Wähler interessieren unsere organisatorischen Veränderungen nicht. Es gilt aufzuzeigen, dass es ohne die sozialdemokratische Stimme nicht geht", richtete Funk deutliche Worte an die Mitglieder. "Die SPD neigt manchmal zu stark dazu, es allen recht machen zu wollen", fand der Sinsheimer, der in seiner Amtszeit zehn verschiedene SPD-Vorsitzende in Land und Bund erlebte.

"Wegen Corona mussten wir in der politischen Arbeit viel improvisieren. Durch neue Mitglieder im Kreisvorstand musste sich einiges erst einspielen", blickte Funk auf seine letzte Wahlperiode zurück. Dennoch habe man einen ökologischen Arbeitskreis etabliert. "Wir haben weniger Mitglieder, weniger SPD-geführte Rathäuser und weniger SPD-Ortsvereine im Rhein-Neckar-Kreis", blickte Funk mit Sorge auf die Entwicklung seiner Partei. "Meistens hat es Spaß gemacht", resümierte er am Ende, der in Anerkennung seiner Verdienste für die Partei mit der "Willy-Brandt-Medaille" ausgezeichnet wurde und stehende Ovationen erhielt.

Das SPD-Führungsteam:

> Vorsitzende: Andrea Schröder-Ritzrau und Daniel Born

> Stellvertreter: Sebastian Cuny (Schriesheim), Jan-Peter Röderer (Eberbach), Anke Schroth (Wiesloch) und Nezaket Yildirim (Schwetzingen).

> Kassier: Daniel Hamers (Sandhausen)

> Schriftführer: Pascal Wasow (Brühl) Medienbeauftragte: Vanessa Bausch (Laudenbach)

> Internetbeauftragter: Florian Mattheier (Leimen)

> Mitgliederbeauftragter: Egzon Fejzaj (Eppelheim)

> Beisitzer: Thomas Funk (Sinsheim), André de Sá Pereira (Weinheim), Selcuk Gök (Brühl), Rüdiger Kanzler (Hirschberg), Stella Kirgiane-Efremidou (Weinheim), Carmen Oesterreich (Eberbach), Dorothea Vogt (Sinsheim) und Lisa-Marie Werner (Leimen).