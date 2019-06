Rhein-Neckar. (sha/zg) Angesichts des derzeitigen ersten Sommerhochs in diesem Jahr und den Pfingstferien lockt natürlich der Besuch eines der neun Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis. Aus hygienischer Sicht gibt es gegen den Sprung ins kühle Nass keine Bedenken, vermeldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

"Die ersten in der diesjährigen Badesaison vor Ort gemessenen Wasserwerte und Probenahmen ergaben eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität", wird Hygienekontrolleur Albert Karras in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert. Für die Seen, die im Rhein-Neckar-Kreis als offizielle Badegewässer ausgewiesen sind - also Altlußheim (Blausee), Brühl (Kollerinsel), Heddesheim (Badesee), Hemsbach (Wiesensee), Ketsch (Hohwiesensee), St. Leon-Rot (Badesee), Weinheim (Waidsee und FKK-See Miramar) sowie Walldorf (Badesee) - liegen nun die aktuellen Werte der mikrobiologischen Wasserproben vor, die in dieser Badesaison erstmals am 14. Mai genommen wurden.

Hygienekontrolleur Albert Karras vom Rhein-Neckar-Kreis bei der Entnahme einer Wasserprobe im Heddesheimer Badesee. Foto: zg

Die Probenentnahmen finden bis Mitte September 14-tägig statt und werden im Labor des Landesgesundheitsamtes Stuttgart auf Indikatorparameter (E.-coli und Enterokokken) untersucht. "Hierbei lagen die Messwerte jeweils fast ausschließlich unterhalb der Nachweisgrenze, was sehr erfreulich ist, sodass von einer ausgezeichneten Wasserqualität gesprochen werden kann", erklärt Karras. Die strengen Anforderungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und die Vorgaben der Europäischen Union (EU) seien damit mehr als erfüllt.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Sarah Samuelsen führt der Hygienekontrolleur die offiziellen Wasseruntersuchungen an den neun Badeseen des Landkreises durch - die letzte Probennahme fand am Dienstag, 4. Juni, statt.

Am Freitag hat Karras die erfreuliche Mitteilung über die jüngsten Proben erhalten: "Die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben keine Beanstandungen", heißt es im aktuellen Bericht des Landesgesundheitsamtes über die Wasserqualität der neun Badeseen im Kreis.

Auf der Website der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz werden zudem der hygienische Zustand der vergangenen Badesaisons aufgezeigt. Acht der neun Badestellen im Rhein-Neckar-Kreis weisen im Zeitraum von 2014 bis 2018 ein blaues Symbol für "ausgezeichnete Wasserqualität" auf, der Badesee Walldorf ist grün (gute Qualität) markiert.

Neben den mikrobiologischen Wasserproben stellen Karras und Samuelsen bei ihren Messungen zusätzlich noch den pH-Wert, die Sichttiefe, den Sauerstoffgehalt sowie die Luft- und Wassertemperatur der Badegewässer fest.

Diesbezüglich kann Karras übrigens Badefans beruhigen, die fürchten, dass die Seen eventuell noch zu kalt seien. "Die ersten Messungen Mitte Mai zeigten zwar noch recht knackige Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad, doch mittlerweile haben sich die Seen aufgewärmt und liegen bei 22 bis 23 Grad."

Info: Alle Daten zu den aktuellen Wasseruntersuchungen und den Werten der vergangenen Jahre gibt es auf der Website der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz: unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/badegewaesserkarte.