Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel entstand vor der Änderung der "Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus" am 20. März 2020. In Punkt 4 heißt es dort: "Frisöre müssen schließen". Damit mussten alle Frisöre in Baden-Württemberg am heutigen Samstag schließen.

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Silke Fahn kann sich auch in Corona-Zeiten nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Ganz im Gegenteil: "Ich bin nur noch am Telefon." Sie ist Rezeptionistin im Haarstudio Fahn, das ihr Mann Jörg in der Wieslocher Hauptstraße führt. Erfreulich sind die Anrufe weniger – aber verständlich.

Bis Ostern waren sämtliche Termine in dem Geschäft ausgebucht, jetzt hagelt es wegen des Virus Absagen. Auf "50 Prozent plus", beziffert Friseurmeister Jörg Fahn die aktuellen Umsatzeinbußen. Er versteht seine Klientel. "Die Leute sind sehr vernünftig." Zwei Teilzeitkräfte habe er allerdings schon beurlauben müssen. Die Frauen hätten keine Betreuungsplätze für ihre Kinder finden können.

Das derzeit fünfköpfige Team einschließlich zweier Auszubildender gibt sich alle Mühe, die Kundschaft so vorsichtig wie möglich zu behandeln. Lediglich ein bis zwei Personen werden zeitgleich die Haare geschnitten – mit mehr als drei Meter Abstand zueinander. Jeder Kunde müsse sich nach Betreten des Ladens zunächst die Hände desinfizieren, erklärt Silke Fahn. Nach jeder Behandlung würden die Frisierplätze gereinigt, ebenso Türgriffe, Waschbecken und der Wartebereich.

Die Frisöre schneiden den Kunden lediglich hinter oder seitlich von ihnen die Haare. Augenbrauen, Wimpern oder Bärte sind tabu. Wie Ärzte könnten aber auch sie nicht den geforderten Abstand von 1,50 Meter einhalten, räumt Jörg Fahn ein, der auch Obermeister der Friseur-Innung Heidelberg-Kraichgau ist. In Apotheken und Supermärkten halten Plexiglas-Konstruktionen oder Klebeband auf dem Boden die Kunden auf Distanz. Das ist in den Salons nicht möglich.

"Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, warum es bei uns eine Ausnahmeregelung gibt, wir aber dennoch einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden. Wir dürfen nicht selbstständig schließen, sonst erhalten wir keine staatliche Förderung", ärgert er sich.

"Eine neue Frisur, ein neuer Style können sicherlich auch der Psyche eines Menschen helfen, aber als lebensnotwendig erachten wir dies nicht", so Fahn. Die Friseur-Verbände seien an dem Thema dran, bislang gebe es aber nichts Neues. Weitere Betriebsöffnungen seien für viele Menschen nicht nachvollziehbar, weiß er: "Nach dem Motto: ,Na, wenn der Frisör noch offen hat, kann es ja nicht so schlimm sein’."

Das sieht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ähnlich. Sie hat am Freitag gefordert, die Friseurgeschäfte zu schließen – schon allein, weil der gebotene Abstand zwischen Haarschneider und Kunde nicht eingehalten werden könne. Jörg Fahn arbeitet wie viele seiner Kollegen ohne Mundschutz, der zudem an anderer Stelle noch dringender gebraucht werde. Vorgeschrieben sei dieser aber seit jeher in Nagelstudios.

"Und die mussten schließen", sagt Fahn, "verstehen kann ich das nicht." Verdi fordert zugleich Unterstützung für die Friseurgeschäfte. "Wir brauchen unbürokratische Hilfen für die selbstständigen Ladenbesitzer zur Finanzierung der laufenden Kosten und Hilfen für die Angestellten", erklärt Vorstandsmitglied Christine Behle in einer Mitteilung. Wenn ein Laden schließe, würden die Beschäftigten ohne staatliche Hilfsmaßnahmen sofort entlassen. Deshalb bräuchten sie einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, der ihre Existenz sichere. Ein sauberer Schnitt also.

Die Fahns haben noch Glück, dass sie "zu 98 Prozent" treue Stammkunden haben. Manche hätten den Auftrag trotz Absage bezahlt und das Geld überwiesen. Derweil steigt die Unruhe und Nervosität in der Branche. Eine Schwetzinger Friseurmeisterin will erst gar nicht ihren Namen in der Zeitung lesen, weil sie Angriffe auf sich gerade in den Sozialen Netzwerken fürchtet.

Sie habe im Moment noch "gut zu tun". Wobei hauptsächlich Männer zu ihr in den Laden kämen. "Denen schneiden wir die Haare mit der Maschine meist viel kürzer als sonst. Damit es länger hält", erzählt die Frau. Nach wie vor schauten aber auch ältere Menschen vorbei, die sich regelmäßig die Haare waschen und föhnen lassen. "Da fragen wir vorher ganz genau nach, ob das mit Blick auf ihre Gesundheit wirklich sein muss", versichert die Friseurin. Sie ist froh, dass sie das Geschäft in Schwetzingen vor vier Jahren übernehmen konnte. Müsste sie Miete zahlen, "würde ich mir überlegen, ob ich den Vertrag kündige".

Freiwillig schon dichtgemacht hat Serhat Yildiz seinen Laden in den Mannheimer Quadraten. Er spricht von einer "extrem schwierigen Situation" und mache das, um seine Familie zu schützen. Doch nicht jeder Kunde habe dafür Verständnis. "Eine Frau hat mich kürzlich übel beschimpft. Man befinde sich ja schließlich nicht im Krieg, meinte sie", berichtet Yildiz. "Das ist doch unglaublich, oder?"

Er hofft trotzdem auf schnelle und unbürokratische Hilfe des Staates. Ansonsten würden mehr als die Hälfte der Mannheimer Frisöre Pleite gehen, fürchtet er. Auch in Wiesloch hätten schon zwei Geschäfte vorübergehend ihre Pforten geschlossen, hat Silke Fahn erfahren.

Noch will das baden-württembergische Sozialministerium die Läden nicht schließen. "Der Besuch eines Frisörs gehört zur persönlichen Hygiene jedes Einzelnen. Die Standards in den Salons sind ohnehin sehr hoch, die Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert", begründete ein Sprecher kürzlich die Ausnahmeregelung. "Na ja", meint Silke Fahn. "Bei allem Verständnis für die Hygiene kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass unsere Kunden zu Hause verwahrlosen, wenn sie ein paar Wochen nicht ins Haarstudio kommen können", sagt sie.