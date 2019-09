Rhein-Neckar. (RNZ) Bahnfahrer aufgepasst: Ab 11. September gelten morgens bei einzelnen S-Bahnen der Linien S51 und S5 frühere Abfahrtszeiten. Der Grund dafür ist die Anpassung eines morgendlichen Schülerzuges der S-Bahn-Linie S51 aus Richtung Heidelberg zur früheren Erreichbarkeit des Realschulstandorts in Waibstadt.

> Änderungen auf den Linien S5/S51 ab Heidelberg Hauptbahnhof: Die S51/S5 von Heidelberg Hauptbahnhof nach Aglasterhausen beziehungsweise Eppingen mit bisheriger Abfahrt um 7.01 Uhr in Heidelberg Hauptbahnhof fährt künftig zwei Minuten früher und verkehrt in neuer Wagenreihung. Der vordere Zugteil fährt nach Aglasterhausen, der hintere fährt nach Zugteilung in Meckesheim weiter nach Eppingen. Neue Abfahrtszeit in Heidelberg Hauptbahnhof ist um 6.59 Uhr.

Im weiteren Verlauf bedeutet das für alle Stationen bis einschließlich Mauer ebenfalls eine Abfahrtszeit von zwei Minuten früher. Neue Ankunft in Meckesheim ist um 7.25 Uhr. Nach Zugteilung in Meckesheim fährt der Zugteil nach Aglasterhausen an den Stationen Meckesheim (neu ab 7.27 Uhr), Eschelbronn (neu ab 7.31 Uhr) und Neidenstein (neu ab 7.33 Uhr) fünf Minuten früher ab. Neue Ankunft in Waibstadt ist 7.36 Uhr.

Die Abfahrtszeiten im restlichen Abschnitt bis Aglasterhausen bleiben hingegen unverändert. Für den Zugteil mit Weiterfahrt als S5 nach Eppingen bleiben die Abfahrtszeiten unverändert. Die planmäßige Abfahrt in Meckesheim ist um 7.29 Uhr, die Ankunft in Eppingen ist 8.04 Uhr.

> Änderungen auf den Linien S5/S51 ab Aglasterhausen beziehungsweise Sinsheim/ Eppingen: Die Sprinter S-Bahn der Linie S5 mit Abfahrt um 6.47 Uhr in Eppingen nach Heidelberg Hauptbahnhof fährt in Meckesheim künftig eine Minute früher ab. Neue Abfahrtszeit in Meckesheim ist 7.17 Uhr. Die Abfahrtszeiten an den restlichen Unterwegsbahnhöfen sowie die Ankunftszeit in Heidelberg Hauptbahnhof der Sprinter S-Bahn bleiben unverändert.

Die S51 mit Abfahrt um 7.02 Uhr in Aglasterhausen nach Heidelberg Hauptbahnhof verkehrt an den Stationen Waibstadt (neu ab 7.11 Uhr), Neidenstein (neu ab 7.14 Uhr) und Eschelbronn (neu ab 7.16 Uhr) zwei Minuten früher. Neue Ankunft in Meckesheim ist 7.21 Uhr. Nach Vereinigung mit der S5 aus Richtung Bad Rappenau/Sinsheim bleiben die Abfahrtszeiten im weiteren Verlauf unverändert. Planmäßige Ankunft in Heidelberg Hauptbahnhof ist 7.57 Uhr.

Die S5 mit Abfahrt um 6.52 Uhr in Bad Rappenau nach Heidelberg Hauptbahnhof verkehrt an den Stationen Sinsheim Hauptbahnhof (neu ab 7.15 Uhr), Hoffenheim (neu ab 7.18 Uhr) und Zuzenhausen (neu ab 7.21 Uhr) zwei Minuten früher. Neue Ankunftszeit in Meckesheim ist 7.25 Uhr. Nach Vereinigung mit der S51 aus Richtung Aglasterhausen bleiben die Abfahrtszeiten dann unverändert. Planmäßige Ankunft in Heidelberg Hauptbahnhof ist 7.57 Uhr.