Von Wolf Goldschmitt

Rhein-Neckar. Langsam verwandelt sich die Natur zu einem großen Kinderzimmer der Wildtiere. Kurz darauf beginnen die Landwirte mit dem Mähen ihrer Flächen, um Futter für ihre Tiere aus eigener Produktion einzufahren. Dann wird es gefährlich für das Jungwild: Kitze, Junghasen oder auch Gelege von Bodenbrütern sind völlig schutzlos vor den Messern der Maschinen. Um erneut möglichst viele Tiere vor Verstümmelung und Tod zu retten, steht die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung auch dieses Jahr Landwirten und Jägern ab dem 15. April kostenlos zur Verfügung.

Eine leistungsfähigere Drohne der Freiwilligen-Initiative um Carolin Haßelbacher und Michael Ehlers hat im vergangenen Jahr geholfen, das Leben von 140 Kitzen und unzähligen anderen Wildtieren zu retten. Sie wurden mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer aus dem ganzen Rhein-Neckar-Kreis gesichert oder vergrämt. Diese Menge an geretteten Tieren zeige, dass es absolut notwendig sei, die jeweiligen Flächen vor dem Mähen abzusuchen oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, so die Initiative. Allerdings kamen die Retter in der vergangenen Saison erstmalig an ihre Grenzen und mussten teilweise sogar Anfragen absagen, da sie komplett ausgebucht waren.

Der Grund: Es gibt nachts und in den frühen Morgenstunden immer nur ein begrenztes Zeitfenster für die Suchen, bevor die steigenden Temperaturen den Einsatz der Wärmebildkamera erschweren oder sogar unmöglich machen.

Dazu kommt, dass die Landwirte sehr vom Wetter abhängig sind und dann meistens alle gleichzeitig auf die Felder fahren. Abhilfe könnten hier nur weitere Drohnen schaffen, idealerweise durch Landwirte und Jäger selbst gekauft und eingesetzt. Nur so ist langfristig eine flächendeckende Kitzrettung möglich, und gleichzeitig wäre man unabhängig von externen Helfern, deutlich flexibler und gesetzlich auf der sicheren Seite. Aber bisher sind die Fortschritte diesbezüglich in der Region noch sehr überschaubar. Deswegen will die Rehkitzrettung dieses Jahr ein zweites Team auf die Beine stellen. Dazu brauchen sie aber Unterstützung in Form von weiteren Helfern, die möglichst regelmäßig in den frühen Morgenstunden Zeit haben. Besonders zusätzliche Piloten, idealerweise mit einem vorhandenen EU-Fernpiloten-Zeugnis der Klassen A1/A3 oder sogar A2, sind wichtig.

Die Anfragen sollten mindestens 48 bis 24 Stunden vor dem geplanten Mähtermin telefonisch, per Mail oder WhatsApp gestellt werden. Flurnummer oder Markierung der Fläche auf einer Karte beifügen und möglichst eine Uhrzeit, wann gemäht wird. Sinnvoll ist es laut Ehlers, direkt nach der Suche zu mähen, nur so kann man ausschließen, dass weitere Tiere in die Fläche wechseln. Zudem ist ein zeitnahes Mähen auch für gesicherte Tiere wichtig. Sie müssen durch die Mutter gesäugt werden und leiden bei höheren Temperaturen auch in den Körben. "Auch immer den zuständigen Jagdpächter zeitnah informieren und in der Anfrage nennen", bittet Ehlers.

Info: Ansprechpartner der Rehkitzrettung Weinheim sind Carolin Haßelbacher/Michael Ehlers, Rufnummer/WhatsApp: 0179/9673232; E-Mail: rehkitzrettung.weinheim@gmail.com. Spenden an den Tierschutzverein Weinheim: Sparkasse Rhein Neckar Nord, DE 41 6705 0505 0039 9189 35; PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tierheimweinheim (Verwendungszweck: Rehkitzrettung); GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/rehkitzrettung-weinheim-uu/donate.