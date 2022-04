Kaum wird gebaut, schon gibt es Staus: Ein Blick auf die Überleitung der A 61 auf die A 6 am Hockenheimer Dreieck in Richtung Süden. Oben links ist das Motodrom zu sehen. Foto: Priebe

Von Carsten Blaue

Heidelberg/Rhein-Neckar.Die ersten Staus an der Überleitung von der A61 zur A6 bei Hockenheim in Richtung Heilbronn gibt es schon. Seit dieser Woche läuft dort die Fahrbahnsanierung – 400 Meter Asphalt, dann fünf Kilometer Beton zum Walldorfer Kreuz hin. Wegen der aktuellen Preisexplosion auch bei Energie, Roh- und Baustoffen lassen sich die Kosten nur schwer kalkulieren. Das gilt für alle Autobahnbaustellen in der Region, welche die Außenstelle Heidelberg der bundeseigenen Autobahn GmbH dieses Jahr managt. Insgesamt sind es acht. Eine davon ist auf der A5 zwischen Ladenburg und Weinheim.

In den Sommermonaten soll hier die Fahrbahn ausgetauscht werden. In der Gegenrichtung nach Süden sind die Arbeiten in den letzten Zügen. Die Fahrbahnen waren im März schon frei gegeben worden. Jetzt müssen hier noch Markierungen aufgebracht werden. Das beginnt wohl in der Nacht zum Dienstag und dauert zehn Tage lang. Gearbeitet wird immer nachts, zwischen 20 und 6 Uhr, um die Staugefahr zu senken.

Denn abschnittsweise muss jeweils ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr einspurig an der Wanderbaustelle vorbeigeführt werden. Das Ganze steht unter dem Vorbehalt, dass das Wetter passt. Ist es zu nass oder kalt, kann die gelbe sogenannte Freigabemarkierung nicht durch die weiße Dauermarkierung ersetzt werden. Diese braucht nämlich eine gut durchgetrocknete Grundierung, damit sie richtig haften kann, wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mitteilt.

Deren Gebiet umfasst 1050 Autobahnkilometer (nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in Teilen auch in Hessen und Rheinland-Pfalz), auf denen in diesem Jahr 47 neue Baumaßnahmen und sieben schon begonnene ausgeführt werden. Das Investitionsvolumen für die Erhaltungsmaßnahmen beträgt vorläufig prognostizierte 245 Millionen Euro: 175 Millionen für Fahrbahnen, 50 Millionen für Brücken und etwa 20 Millionen Euro für sonstige Bauwerke, vor allem Tunnel. Neben großen Projekten sind zahlreiche kleinere Instandhaltungen geplant. Für die Erweiterung sowie den Um- und Ausbau von Autobahnen stehen 100 Millionen Euro zur Verfügung. Rund zwölf Millionen Euro sind für die Modernisierung, Erweiterung und für den Erhalt von Lkw-Stellplätzen, Autobahnparkplätzen sowie Tank- und Rastanlagen budgetiert. Die restlichen Gelder fließen etwa in die Telematik und Verkehrstechnik.

Die acht Projekte der Außenstelle Heidelberg schlagen mit einem Gesamtvolumen von rund 45,5 Millionen Euro zu Buche, also etwa gut einem Fünftel der Investitionen im Südwesten. Das teilte die Behörde auf RNZ-Anfrage mit, gab aber zu bedenken, dass bei den Ausgaben für die einzelnen Projekte derzeit nur Schätzungen vorliegen würden, die erst im Zuge der Ausschreibung präziser würden. Zumal die Auswirkungen der "derzeitigen weltpolitischen Krise" nur schwer abzusehen seien. Schon jetzt sei aber eine Steigerung der Baustoffpreise zu beobachten. Hier nannte ein Sprecher der Niederlassung Südwest beispielsweise Stahl und Asphalt. Die acht Projekte (vor allem sind es Fahrbahnsanierungen) könnten am Ende also noch deutlich teurer werden.

Neben der Fahrbahnerneuerung auf der A5 und derjenigen auf der A6, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden soll, steht auch die A6 beim Viernheimer Dreieck auf dem Programm. Hier bekommt die Tangente zum Viernheimer Kreuz eine neue Fahrbahndecke, was nicht länger dauern soll als ein verlängertes Wochenende im Mai oder Juni. Etwas zeitintensiver wird da schon der teilweise Neubau der Überführung der B39/B291 an der A6-Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim, nämlich vom vierten Quartal an bis ins Jahr 2023 hinein. Von Juli bis in den Herbst ist auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Speyer und dem Autobahnkreuz Mutterstadt eine Erneuerungsbaustelle eingeplant.

Auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord wird in Fahrtrichtung Karlsruhe der Entwässerungskanal saniert. Das soll in Kürze beginnen und bis Juni erledigt sein. Schließlich wird auch auf der A650 geschafft – zwischen der Anschlussstelle Maxdorf und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in beiden Fahrtrichtungen sowie zwischen der Anschlussstelle Ruchheim und dem Autobahnkreuz Oggersheim. Hier werden Teile der Brücke über die Rhein-Haardt-Bahn saniert. Beide Maßnahmen sind für die Sommermonate vorgesehen.