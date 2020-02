Von Alexander Albrecht und Christian Beck

Rhein-Neckar. Auf die gute Nachricht folgt gleich die schlechte: Es hat im vergangenen Jahr weniger Staus auf den Autobahnen in Bund und Land gegeben – doch die dauerten länger. Das jetzt vom ADAC vorgelegte Zahlenwerk beinhaltet eine weitere Hiobsbotschaft. Die Metropolregion nimmt in Sachen Blechlawinen nach wie vor Top-10-Platzierungen ein. Die A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe belegte im deutschlandweiten Vergleich den unrühmlichen fünften Rang (Vorjahr Siebter), die A 6 zwischen Heilbronn und Mannheim landet auf Position sieben (2018: Zweiter).

Dass die Autofahrer auf noch härtere Geduldsproben gestellt wurden, führt der Automobilclub in seiner Analyse einerseits auf die Fahrleistung der Bürger zurück, die um ein Prozent gestiegen ist, vor allem aber auf die Anzahl der Autobahn-Baustellen, die um knapp ein Viertel höher lag. In Baden-Württemberg waren es zeitgleich 56. Dass die A6 bei den stauträchtigsten Strecken in Deutschland auf den siebten Platz "abrutschte", dafür gibt es eine denkbar einfache Erklärung: Vom 17. April bis 6. Oktober 2019 fand in Heilbronn die Bundesgartenschau statt. Während dieser Zeit standen alle Bauarbeiten auf der A6 still, nur neben der Autobahn wurde gearbeitet.

Dementsprechend konnten in beiden Richtungen drei Spuren befahren werden. Vor der Buga drängten sich die teilweise über 100.000 Fahrzeuge, die pro Tag die A6 befahren, auf weniger Raum. Und auch seit Ende der Großveranstaltung stehen weniger Fahrstreifen zur Verfügung: Zwischen Sinsheim und Wiesloch sind es in beide Richtungen nur zwei, zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau, also in Fahrtrichtung Mannheim, ebenfalls.

Bis Ende dieses Jahres soll alles fertig sein. Bis dahin dürften noch einige Verkehrsteilnehmer im Stau stehen – dass die A6 im ADAC-Ranking wieder nach oben klettert, ist durchaus möglich. Denn während der Bauzeit gibt es auch keinen regulären Standstreifen, wie Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers ViA6West, erklärt. Bleibt dort beispielsweise ein Lkw wegen eines Reifenschadens stehen, blockiert er eine ganze Fahrbahn und sorgt für viele Stau-Kilometer.

Was neben dem A6-Ausbau noch Einfluss auf die Stauhäufigkeit haben dürfte, ist die Wirtschaft: Brummt sie nicht mehr auf dem gewohnt hohen Niveau, transportieren deutlich weniger Laster die Güter über die Autobahn. Immer wieder wird von dunklen Wolken am Konjunkturhimmel gesprochen – vor allem bei den vielen Zulieferfirmen in der Automobilindustrie, die sich entlang der A 6 befinden, dürfte eine solche Entwicklung deutliche Folgen mit sich bringen.

Insgesamt hat die Anzahl der vom ADAC in ganz Deutschland registrierten Staus um fünf Prozent abgenommen, allerdings stieg die Dauer der Staus im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent. In Baden-Württemberg gab es rund 76.000 Staus, die insgesamt 70.000 Stunden dauerten, im Jahr 2018 standen die Verkehrsteilnehmer rund 61.000 Stunden in 81.000 Blechlawinen.

Auf dem wegen der Unfallhäufung und Schwere der Kollisionen "Todesstrecke" genannten A5-Abschnitt zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz staute es sich 1440 Mal im vergangenen Jahr, in der Gegenrichtung 557 Mal. Schlimmer war es nur auf der A8 im Bereich zwischen dem Karlsruher Dreieck und der Abfahrt Karlsbad (1792 Staumeldungen) sowie auf der A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg und Heilbronn-Neckarsulm.

Der ADAC fordert angesichts zahlreicher Engpässe durch Baustellen auch in diesem Jahr ein gutes Verkehrsmanagement, um die Zahl schwerer Auffahrunfälle am Stauende zu senken. Insbesondere in den Ballungsräumen könnten Berufspendler dem Stau entgehen, indem sie auf öffentliche Verkehrsmittel umstiegen. Dazu müsste jedoch der Ausbau der Infrastruktur konsequent vorangetrieben werden, um ein zuverlässiges Angebot zu gewährleisten.

Auch die Modernisierung der Schienensysteme im Nah- und Fernverkehr solle vorangetrieben werden, um so die Kapazitäten und die Zuverlässigkeit zu steigern – mit dem Ziel, mehr Autofahrer zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr und die Bahn zu bewegen.