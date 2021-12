Rhein-Neckar. (sha/zg) Schmuddelwetter und Kälte können Straßen und Wege in Rutschbahnen verwandeln. "Beim täglichen Winterdienst greifen Privatleute gern mal zu Streusalz, damit eigene und öffentliche Wege unfallfrei begehbar sind", hat Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Bezirksverbands Rhein-Neckar-Odenwald des Naturschutzbundes (Nabu), festgestellt.

Und das ist der Funktionärin ein Dorn im Auge. "Obwohl Streusalz überall zum Kauf angeboten wird, ist sein Einsatz in vielen Städten der Metropolregion – mit wenigen Ausnahmen wie im Fall von Eisregen – grundsätzlich verboten. Dies gilt etwa in Heidelberg oder Mannheim, aber auch in den Umland-Gemeinden", wird Kranz in einer Mitteilung zitiert. Demnach seien die negativen Auswirkungen von Streusalz vielfältig. "Das Salz versickert mit dem Schmelzwasser im Boden und schädigt die Wurzeln von Bäumen und Sträuchern am Straßenrand. Dadurch wird deren Nährstoffhaushalt gestört und sie werden anfälliger für Schädlinge und Krankheiten", sagt die Nabu-Geschäftsführerin.

Streusalz werde damit zu einem zusätzlichen Stressfaktor für Stadtbäume, die bereits unter den Klimafolgen leiden würden. Salzgeschädigte Straßenbäume können trotz ausreichender Niederschläge dann allmählich vertrocknen. "Über die Kanalisation gelangt die Salzbrühe in Bäche und Flüsse und kann dort Süßwasserfische und Kleintiere schwächen." Zudem versickert sie ins Grundwasser. Bei Haustieren könne das Salz am Boden zu wunden Pfoten führen, zählt Kranz weitere Negativfolgen auf. Neben den ökologischen Folgen verursache Streusalz ökonomische Schäden wie die Korrosion an Brücken und Fahrzeugen.

"Auch wenn der Griff zum Streusalz verlockend einfach ist und das Streuen mit Sand oder Split beim Fegen im Anschluss etwas mehr Arbeit macht – besser für Natur und Tiere sind salzfreie Streumittel wie Split, Sand oder Kies", nennt Kranz Alternativen. Im Handel würden vom Umweltbundesamt getestete Produkte angeboten, die mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel – weil salzfrei" versehen seien. "Wer das Streugut nach dem Einsatz zusammenkehrt und für den nächsten Einsatz aufbewahrt, schont auch noch den eigenen Geldbeutel und spart den erneuten Weg zum Super- oder Baumarkt", rät Kranz.