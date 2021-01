Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar.Von der Großfamilie im Württembergischen über die Ausbildung bei der Stadtverwaltung Pforzheim und das Studium in Kehl sowie Stationen als Kämmerer und Hauptamtsleiter in Forst und Ubstadt-Weiher führte der Lebensweg von Bernd Kappenstein später zum Amt des Oberbürgermeisters in Schwetzingen. Schließlich wurde er Energiemanager der Metropolregion Rhein-Neckar. Heute gilt Bernd Kappenstein, der am 30. April 1955 in Pforzheim geboren wurde und zum 28. Januar in den Ruhestand geht, als Experte und Befürworter des Wasserstoffs als Energieträger.

Davon profitierte nicht zuletzt die Metropolregion selbst, die Ende 2019 zu den Gewinnern des nationalen Wettbewerbs "HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland" zählte. Nachfolgerin von Kappenstein ist die 58-jährige Betriebswirtin und Chemikerin Doris Wittneben, die zuvor Innovationsmanagerin im Energiebereich der MVV war. Die RNZ sprach zum Abschied mit Kappenstein, der bis zum Schluss gut zu tun hat. Während des Interviews meldete sich sein Handy immer wieder mit Klavierklängen.

Wie Bernd Kappenstein 2006 Schwetzingens OB-Wahl verlor Als am 3. Dezember 2006 im Schwetzinger Ratssaal die Schaubilder mit den Zwischenständen bei der Oberbürgermeisterwahl an die Wand geworfen wurden, glaubte noch jeder der Anwesenden, dass es sich um Testbilder handelt. Da waren zwei gleich große Balken in gelb und schwarz zu sehen. Gleichauf lagen der haushohe Favorit, Amtsinhaber Bernd Kappenstein (CDU), und sein bis dato unbekannter Herausforderer Bernhard Junker. Die IT-Experten basteln noch an ihrem Statistikprogramm, dachte man. Schließlich schwankten die Prognosen zuvor zwischen 70 und 90 Prozent – für Kappenstein. Jeder, wirklich jeder, hatte da einen ganz großen schwarzen Balken erwartet und einen ganz kleinen gelben. Es kam anders bei dieser denkwürdigen Wahl, die bis heute als eine der größten kommunalpolitischen Sensationen in der Region gilt. Nur Junker, krasser Außenseiter des damaligen Schwetzinger "Wählerforums SWF 97", hatte Kappenstein herausgefordert. Kein Vertreter der SPD und auch kein Grüner hatten sich zur Wahl bereit erklärt. Zu übermächtig erschien der Amtsinhaber. Da konnte man sich nur eine blutige Nase holen, fürchtete man bei der politischen Konkurrenz. Im ersten Briefwahlbezirk lag Junker mit 164 zu 140 Stimmen vorn. Im zweiten ein Patt: 132 zu 132. Nachdenklichkeit machte sich breit. Konnte das wahr sein? So knapp hatte das niemand erwartet. Eine gute halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale, exakt um 18.35 Uhr und nach der Auszählung von 16 der insgesamt 19 Wahlbezirke, lag Junker erstmals in Führung. Hochspannung. Um 18.40 Uhr war die Sensation perfekt: Junker hatte 50,2 Prozent geholt, Kappenstein 49,6. Am Tag danach machte man die geringe Wahlbeteiligung von 43,4 Prozent für die Niederlage verantwortlich. Die Anhänger Kappensteins hatten sich angesichts der Favoritenstellung ihres Wunsch-OBs zu sicher gefühlt und waren zu Hause geblieben. Kappenstein selbst sagte damals, dass er nicht wisse, wie es beruflich mit ihm weiter gehen werde. Heute weiß man, welche neuen Möglichkeiten ihm die Niederlage eröffnete.

War Ihr beruflicher Lebensweg biografisch vorgezeichnet?

Aufgewachsen bin ich bei meinen Eltern mit sechs Geschwistern in Friolzheim, einem 2500-Einwohner-Dorf. In dem dörflichen Umfeld war es üblich, dass wir Kinder in der Nebenerwerbslandwirtschaft auf dem Feld und beim Hausbau mitgeholfen haben. Aber ich muss sagen, dass ich als einziger in der Familie schon immer zwei linke Hände hatte. Hammer oder Säge war nicht mein Ding und so kam es, dass ich im Bürojob landete.

Wann wurde die CDU Ihre politische Heimat?

Das war 1983. Ich war politisch interessiert, und für mich waren Leistungsbereitschaft und christliche Werte von Bedeutung. Und ich bin auch heute kein Grüner, sondern ein grün denkender CDU’ler. Bis heute bin ich in der CDU, das ist klar. Aber ich bin überzeugt, dass wir alle an grünen Themen arbeiten müssen. Mein sechstes Enkelkind kommt im Mai auf die Welt. Da trägt man Verantwortung für die Zukunft.

Trotzdem hat sich in Ihrem Denken etwas verändert. Das haben Sie einmal in einem Vortrag öffentlich eingestanden.

Alles hat seine Zeit. Ein Mensch entwickelt sich. Und dann kam die völlig überraschende Abwahl als Oberbürgermeister in Schwetzingen. Das hat weh getan, das war damals schmerzhaft. Aber wer fällt, muss auch wieder aufstehen. Und im Nachhinein bin ich heute nicht unglücklich darüber. Das hat mir auch neue Möglichkeiten eröffnet. Aber auch die Grünen sind seit der Turnschuhgeschichte mit Joschka Fischer andere Menschen geworden. Ich war nie ein Ideologe, immer ein Pragmatiker durch und durch. Man muss halt miteinander reden. Und der Schutz der Umwelt ist doch ein Gebot der Stunde. Wer das nicht verstanden hat, dem ist nicht mehr zu helfen.

Nach dem Ende als Oberbürgermeister gingen Sie zur MVV, dann zur Metropolregion Rhein-Neckar. Zuerst drehte sich hier alles um Energieeffizienz in Gebäuden, dann haben Sie die "Energiekarawane" ins Leben gerufen. Warum rückte danach der Wasserstoff als Energieträger in den Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit?

Nach meiner Arbeit bei der MVV kam ich 2009 zur Metropolregion und stieg dann bis heute zum Leiter des Bereichs Energie und Mobilität auf. Die "Energiekarawane" als Beratungsinstrument war ein sehr großer Erfolg. Und zum Wasserstoff hat mich der Heidelberger Verkehrsmanager Alexander Thewalt gebracht. Verbrennungsmotoren wollte Oberbürgermeister Eckart Würzner im Öffentlichen Personennahverkehr bis 2025 abschaffen. Da haben wir auch über Wasserstoff und die Brennstoffzelle gesprochen. Ich habe mich dann mit dem Thema beschäftigt, alle möglichen Großunternehmen angesprochen, und heute habe ich elf Ordner zu dem Thema im Aktenschrank. Ich habe versucht, mit dem Thema zu überzeugen und Menschen zu begeistern. Aber das geht nur, wenn man selbst für eine Sache brennt.

Und heute ist die Region Rhein-Neckar dank Ihrer Pionierarbeit ein sogenannter "Hy-Performer" und hat im nationalen "Hy-Land"-Wettbewerb 20 Millionen Euro vom Bund erhalten und noch einmal 20 Millionen Euro vom Land zugesagt bekommen. Nachdem man zuvor in einem europäischen Wettbewerb nur "enttäuschender" Zweiter geworden war.

Ja, das stimmt. Die 40 Millionen Euro haben wir im Sack. Wir haben damals nur eineinhalb Monate nach der Absage aus Brüssel dafür den Antrag am 30. September um 23.50 Uhr eingereicht. Neun Minuten vor Abgabeschluss. Und waren erfolgreich. Aber es geht weiter. Gerade arbeiten wir wieder an der Beteiligung für einen Bundeswettbewerb. Ich erwarte, dass da 100 Millionen Euro und mehr für den Sieger bereitstehen. Wir haben uns als Bewerber aus Baden-Württemberg gegen Stuttgart, Ulm und das KIT aus Karlsruhe durchgesetzt. Bis 20. Januar muss die Bewerbung für ein "Technologie- und Innovationszentrum Wasserstoff" in Berlin vorliegen. Deshalb arbeite ich auch noch bis dahin mit und über meinen so genannten Rentenfalltag hinaus.

Und danach? Wird Ihnen das Rampenlicht nicht fehlen? Haben Sie wenigstens eine Eisenbahn im Keller?

Nein, ich habe ein Rennrad zu Hause und zehn Paar Joggingschuhe. Mein Trompetenspiel will ich verbessern und mich meiner Familie mehr widmen. Ich bin außerdem ein begeisterter Marathonläufer. 21 Marathonläufe habe ich abgeschlossen, darunter zwei in New York, vier in Berlin. Meine beste Zeit waren drei Stunden, 29 Minuten. Das ist nicht schlecht. Auch den Heidelberger Halbmarathon bin ich mindestens zwölf Mal gelaufen. Vielleicht ist mein fachlicher Rat ja auch bei meinen Kollegen noch gefragt. Das fände ich toll. Und das Rampenlicht. Na ja, schön war’s schon. Aber wie gesagt: Alles hat seine Zeit.