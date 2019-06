Rhein-Neckar/Brühl. (RNZ/mare/alb) Das Unwetter hat die Region am Freitagabend weitgehend verschont.

Ein Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums teilte der RNZ kurz vor 21 Uhr mit, es habe „ganz vereinzelt“ Einsätze in der Stadt und dem Rhein-Neckar-Kreis gegeben. So seien Bauzäune umgestürzt und Bäume auf die Fahrbahnen gefallen. „Es ist aber bislang alles im Rahmen geblieben“, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand.

In Brühl hat das Unwetter am Freitagabend etwas heftiger zugeschlagen. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Fällen im Ortsgebiet ausrücken.

Um 18.17 Uhr wurde die Wehr alarmiert. Durch das heftige Unwetter hatte die Leitstelle Rhein-Neckar Unwetteralarm ausgelöst.

Die Wache wurde umgehend besetzt und mehrere Fahrzeuge standen bereit um auszurücken. Insgesamt wurden vier Einsatzstellen angefahren.

Umgefallene Bäume mussten beseitigt werden und ein verstopfter Gully wurde gereinigt.

In Viernheim beschädigte ein umgestürzter Baum in der Werner- Heisenberg-Straße ein geparktes Auto. Aus dem Odenwaldkreis gingen bisher keine Meldungen über Sturmschäden ein.

Update: Freitag, 7. Juni 2019, 21.12 Uhr