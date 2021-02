Rhein-Neckar. (pol/rl) Mehrmals musste die Polizei am Samstag in der Region Kinder, Jugendliche und Erwachsene von zugefrorenen Seen und Überschwemmungsgebieten holen. Zwischen 11 und 16.30 Uhr waren die Beamten insgesamt neunmal in Mannheim, Heidelberg, Brühl, Walldorf, Hockenheim und Ladenburg im Einsatz. Die "Eisausflügler" wurden dabei teilweise mit Megafon-Durchsagen von den Eisflächen heruntergerufen.

Laut Polizeibericht wurde Schlittschuh gelaufen, Eishockey gespielt, herumgetollt oder spazieren gegangen. Dabei sei den Ausflüglern offensichtlich nicht bewusst gewesen, dass sämtliche Eisdecken noch zu dünn seien, um sie gefahrlos zu betreten, hieß es. Einige Seen waren sogar abgesperrt gewesen, was in einigen Fällen ignoriert wurde.

Dreimal waren die Beamten am Oberen Vogelstangsee in Mannheim im Einsatz und holten dabei mehrere Personen vom Eis.

Auf dem "Kanal" in der Heidelberger Bahnstadt waren viele Erwachsene und Kinder auf dem Eis unterwegs. Hier brach ein Kind durch die Eisdecke und stand bis zur Brusthöhe im Wasser.

Zwei Einsätze gab es in den Überschwemmungsgebieten in Brühl (siehe unten).

Einen Einsatz gab es auf dem See am Ladenburger Waldpark

Einmal griffen die Beamten am Hochholzersee in Walldorf ein.

Einen weiteren Einsatz gab es am See in der Berlinallee in Hockenheim.

Da auch am Sonntag mit sonnig-kaltem Wetter zu rechnen ist, bereitet sich das Polizeipräsidium Mannheim auf einen ähnlichen Besucherandrang vor. Die Polizei werde die Seen und Überschwemmungsgebiete in der gesamten Region gezielt überwachen, teilte die Polizei mit.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt erneut davor, Eisflächen zu betreten, da diese noch nicht dick genug sind, um sie gefahrlos zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr. Erst bei einer ausreichenden Eisdicke werde das Betreten behördlich genehmigt. Derzeit seien noch keine Eisflächen in der Region zum Betreten oder Schlittschuhlaufen geeignet.

Update: Samstag, 13. Februar 2021, 18.45 Uhr

Schwetzinger Wiesen und Sprauwaldäcker nach Jagdszenen gesperrt

Brühl. (RNZ/rl) Zu einem Feuerwehreinsatz in den überschwemmten und vereisten Sprauwaldäckern kam am späten Freitagabend. Gegen 17.20 Uhr wurde der Feuerwehr Brühl ein Reh gemeldet, dass vor Ort ins Eis eingebrochen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass sich das Tier auf dem Eis noch fortbewegen konnte. Eine gesicherte Einsatzkraft ging mit dem Eisrettungsschlitten auf das Eis und trieb das Tier vorsichtig an Land. Fachkundiges Jagdpersonal überprüfte das Tier und konnten dann Entwarnung geben.

Parallel bemerkten die Wehrleute weitere Tiere im Bereich der Mühlgasse auf dem Eis, die von Hunden gehetzt wurden. Hier wurde die Polizei verständigt, um die uneinsichtigen Hundehalter zur Einsicht zu bewegen.

Der Feuerwehr zufolge wurde diese Situation durch die vorzeitige Öffnung des Wanderweges und freilaufende Hunde hervorgerufen. In Abstimmung mit der Gemeinde wurden nach diesen Vorfällen sämtliche Wege wieder gesperrt und werden nun von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert.

Bereits vorher war die Polizei Sachen "Eisflächen" im Einsatz gewesen: Auf dem zugefrorenen Überschwemmungsgebiet des Altrheinarms im Weidweg hatten Anwohner am Nachmittag vier Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren bemerkt, die ziemlich weit draußen auf der Eisfläche spielten. Die verständigte Polizei holte die Kinder per Lautsprecherdurchsagen von der Eisfläche und klärte sie über die Gefahren beim Betreten von Eisflächen auf.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung den gesamten Bereich der Schwetzinger Wiesen sowie die Sprauwaldäcker nicht zu betreten und keine Hunde frei laufen zu lassen. Auch das Betreten der Eisfläche ist verboten. Es bestehe Lebensgefahr.

Auf den Wiesen war es bereits am Donnerstag zu einem Zwischenfall gekommen, als ein Spaziergänger auf dem Eis eingebrochen war.