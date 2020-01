Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. "Es ist mir schwergefallen, das alles anzuhören, weil ich diese Gefühle selbst genau kenne", sagt die Frau, die in der Vorstellungsrunde als Letzte an der Reihe ist. Es ist Mittwochabend, im Caritashaus in Heidelberg-Rohrbach treffen sich Mitglieder der vor über 20 Jahren gegründeten Kreuzbund-Frauengruppe. Der Kreuzbund ist als Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige beim Diözesanverband der Katholischen Kirche angesiedelt, steht aber allen offen, die Hilfe suchen.

Sabine Herbold aus Mückenloch und die Eppelheimerin Gabriele Weiser leiten die Gruppe. Sie haben Alkohol- und Drogenabhängigkeit in der Familie erlebt. Wobei Sabine Herbold zum zweiten Mal mit einem seit vielen Jahren "trockenen" ehemaligen Alkoholiker verheiratet ist. Ihr Mann ist inzwischen stellvertretender Leiter einer Kreuzbund-Männergruppe.

Die 58-Jährige vermittelt in ihrer unbefangenen Art die Botschaft: Es kann alles gut werden und es lohnt sich, durchzuhalten. Ansonsten, so sagt sie, tue es einfach gut, sich alle zwei Wochen mit Frauen auszutauschen, die ein ähnliches Schicksal haben und die zu Freundinnen werden können, mit denen man mal auch etwas außerhalb der Treffen unternehmen könne. An dem Abend sind gleich drei "Neue" gekommen. Alle haben Partner, die drogenabhängig sind oder waren. Sie möchten ihnen helfen. Aber wie?

In einem Fall stehen die Zeichen nach erfolgreicher Therapie ganz gut. Da hat der Mann seine Gattin sogar von sich aus zur Frauengruppe geschickt, damit sie ihm zur Seite stehen kann, falls er doch wieder schwach werden sollte – was er natürlich nicht will. Die älteste Teilnehmerin in der Runde will anfangs eigentlich gar nichts sagen, doch dann sprudelt es doch aus ihr heraus. Sie ist die Tochter einer alkoholabhängigen Mutter, die schon als junge Frau Witwe wurde, vielleicht deshalb Trost im Rausch suchte, ihre Kinder aber nicht richtig versorgte.

Seit Jahrzehnten hat sie einen Mann, der heimlich trinkt. Wenn es ihr zu viel wird, schließt sie sich in ihr Zimmer ein und stellt das Radio laut. Das ist nun wirklich eine traurige Geschichte, bei der es vermutlich auch kein Happy End mehr gibt. Frauen, die selbst ein Alkoholproblem hatten, sind an dem Abend gar nicht anwesend. Es gibt aber zwei in der Gruppe. "Wir freuen uns über jede, die zu uns kommt", versichert Sabine Herbold und ergänzt: "Wir sind aber keine Psychologinnen." Allerdings bekommen Mitglieder der Gruppe über den Kreuzbund schnelle professionelle Hilfe durch eine Therapeutin, wenn sie nötig ist.

Ein Yoga-Seminar im Frühjahr kündigt Sabine Herbold als attraktiven Programmpunkt im Mai an. "Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott" ist in großen Buchstaben an die Wand gepinselt im Gruppenraum der Caritas zu lesen. Noch so eine "überkonfessionelle" Botschaft.

Info: Die Mitglieder der Kreuzbund-Frauengruppe kommen aus der ganzen Region und treffen sich zwei Mal im Monat jeweils mittwochs in Heidelberg-Rohrbach in der Rathausstraße 11. Anfragen per Mail an die Adresse heidelberg4@kreuzbund-dv-freiburg.de. Sabine Herbold und Gabriele Weiser sind als direkte Ansprechpartnerinnen für Anfragen aber auch telefonisch erreichbar – unter den Nummern 06223/9725382 und 06221/7099560.