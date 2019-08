Eine ausgesetzte Katze sitzt in ihrem Käfig in einem Tierheim. Symbolbild: Nietfeld

Rhein-Neckar. (sha/fro/zg) Sommerzeit ist Reisezeit. Doch was passiert mit Bello, Minka und Co. während Frauchen und Herrchen Ferien machen? Haustierhalter sollten sich rechtzeitig Gedanken machen, wer sich in ihrer Abwesenheit um ihre Tiere kümmert, appelliert das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises in einer Mitteilung. Denn nicht immer seien Haustiere in Hotels, Pensionen und sonstigen Ferienunterkünften erlaubt. Und für diesen Fall müssten Lösungen gefunden werden.

"Während Hunde Urlaubsreisen überwiegend ganz gut verkraften und ohnehin recht stark auf ihren Halter fixiert sind, sind Katzen eher an ihre gewohnte Umgebung gebunden", erläutert Lutz Michael, Leiter des Veterinäramtes und Verbraucherschutz.

Kleinere Haustiere wie Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen oder Vögel sollten eher nicht mit in den Urlaub fahren. Fahre ein Tier im Auto mit in die Ferien, sei für einen sicheren Platz und ausreichend Futter und Wasser zu sorgen, so Michael. Auch dürften die Tiere bei hohen Temperaturen, wenn der Transport dann nicht ohnehin bedenklich ist, nie alleine im Auto zurückgelassen werden.

Bereits im Vorfeld sollten Tierhalter klären, ob es am Urlaubsort geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für ihr Tier gibt. "Wenn das Haustier nicht mit in die Ferien mitgenommen werden kann, bietet sich eine Betreuung im Bekannten- oder Freundeskreis an. Vor allem Personen, die das Tier bereits kennen und mit dessen Pflege vertraut sind, eignen sich hierfür besonders", sagt der Tierexperte.

Für die Tierbetreuung gibt es hier in der Region auch Vereine, die sich um verschiedene Tiere in der häuslichen Umgebung kümmern, Tierheime bieten Urlaubsplätze zur Betreuung von Haustieren an.

Immer wieder gibt es aber Zeitgenossen, die sich erst gar keine Mühe geben, eine Lösung für ihr Tier zu finden, es einfach aussetzen und so einem ungewissen Schicksal überlassen. Deshalb platzen die Tierheime gerade in den Sommerferien "normalerweise" aus allen Nähten. Im Augenblick - zu Beginn der Ferien - ist die Lage beim Tierschutzverein Arche Noah in Schwetzingen jedoch noch ruhig. "Wir betreuen derzeit zwei Katzen, die ausgesetzt wurden", berichtet Ursula Gruß-Uhrig auf RNZ-Anfrage. Insgesamt seien in diesem Jahr vier ausgesetzte Katzen registriert worden. "Das ist relativ wenig", sagt die Tierschützerin. "Wir hoffen, dass es nicht mehr werden."

Auch im Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf ist bislang noch kein vermehrtes Aufkommen von ausgesetzten Tieren zu verzeichnen. "Im Augenblick kümmern wir uns um eine Katze, die ausgesetzt wurde", sagt Tierheimleiterin Karin Schuckert. Der Stubentiger sei vor dem Walldorfer Schwimmbad in einem Transportkäfig abgestellt worden.

Ansonsten habe man wegen der Urlaubszeit einige Pensionsgäste - die Plätze seien allerdings schon ausgebucht. Drei Hunde, drei Katzen und sechs Kaninchen warten hier, bis ihre Besitzer aus den Ferien zurück sind.

In Sinsheim-Reihen ist "Kerstins Tierpension" "gerade nicht so voll", wie Kerstin Keitel auf RNZ-Anfrage mitteilt. Nach ihrer Erfahrung würden in den Ferien auch nicht mehr Tiere als sonst ausgesetzt. Vor ihrer Pension oder in ihrem Garten findet sie "so alle drei Monate" mal ein ausgesetztes Tier in einem Karton - oder ein Finder bringt die nicht mehr gewollten Tiere vorbei.

Darunter Meerschweinchen mit Babys, eine Bartagame, Stallhasen, Zwergkaninchen oder Katzen. Bei Heilbronn sei sogar schon eine Schlange ausgesetzt worden. Keitel ist zudem im Tierschutzverein Eppingen aktiv: Insgesamt kämen der Verein und ihre Pension im Durchschnitt auf ein ausgesetztes Tier pro Monat, sagt sie.

Je nachdem, wie voll es in ihrer Pension ist, nimmt sie die Tiere dann auch auf eigene Kosten auf. Derzeit beherbergt sie eine streunende Katze und ein ausgesetztes Kaninchen.