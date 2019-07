Rhein-Neckar. (RNZ) Die Hitze und Trockenheit der letzten Jahre sowie die aktuelle Wetterlage bedrohen unsere Wälder, und neben vielen anderen leidet eine Baumart ganz besonders unter solchen Bedingungen: die Fichte. Der Hauptgrund dafür sind Borkenkäfer, die auch gesunde Bäume befallen und abtöten können, heißt es in einer Mitteilung des Kreisforstamtes.

Deren Population habe sich 2018 so stark vermehrt, dass die Gefährdungslage immens sei und allerorten einzelne Bäume, aber auch ganze Flächen infolge Käferbefalls absterben.

Nun jedoch die gute Nachricht: Wenn man einen Befall frühzeitig erkennt, können Maßnahmen ergriffen werden, um die Folgeschäden weitestgehend gering zu halten. Und genau dafür benötigen die Förster derzeit Unterstützung von den Einwohnern des Rhein-Neckar-Kreises.

Wer gerne durch die heimischen Wälder streift, geländegängig ist und über die Sommermonate etwas Zeit erübrigen kann, um einen persönlichen Beitrag zum Schutz unserer Wälder zu leisten, kann sich ab dem 29. Juli bei Revierförster Uwe Reinhard melden.

Reinhard zeigt, wie die Frühwarnzeichen eines Borkenkäferbefalls erkannt werden können und vertraut diesen in Wohnortnähe ein überschaubares und den zeitlichen Kapazitäten angepasstes Waldgebiet als "Patenkind" an. In diesem Gebiet halten die ehrenamtlichen Waldretter dann selbstständig Ausschau nach Forstschädlingen.

Info: Revierförster Uwe Reinhard ist unter der Nummer 06223/73755 erreichbar.