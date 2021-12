Rhein-Neckar. (alb) Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) zahlt allen vollständig geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 30 Euro – als "ein kleines Dankeschön für ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie", sagte Unternehmenssprecher Moritz Feier am Freitag der RNZ. Er bestätigte Informationen aus einer internen Firmenmitteilung. Danach erhält jeder Beschäftigte den "Bonus", der bis Ende Januar nächsten Jahres nachweisen kann, komplett gegen das Virus immunisiert worden zu sein.

Wer sich impfen lasse, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kollegen, begründete die Unternehmensleitung die Einmal-Aktion. Laut Feier haben sich bislang rund 85 Prozent der circa 2300 Mitarbeiter piksen lassen. Dazu hätten zudem firmeneigene Aktivitäten beigetragen. "Die Quote ist gut, aber noch ausbaufähig", so Feier. Wie der Sprecher weiter mitteilte, setzt die RNV bei den Kontrollen in Bussen und Bahnen zur Einhaltung der Corona-Kontrollen auch auf Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. "Diese verstärken unser Personal", sagte Feier. Zur Belegschaft gehören die Fahrscheinkontrolleure. Sie achten daneben ebenso auf das Tragen von Schutzmasken wie die Service- und Sicherheitsteams der RNV, die teilweise mit Bediensteten der Ordnungsämter unterwegs sind. "Die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste setzen wir sozusagen noch obendrauf", erklärte der Sprecher.

Die Personalien feststellen dürfen die Kontrolleure nur bei Menschen, die "schwarz" fahren, nicht jedoch bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. "Diese Leute dürfen jedoch wir des Fahrzeugs verweisen", sagte Feier. Bußgelder fallen ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Behörden. Artet eine Situation aus, wird die Polizei gerufen. Das sei eher die Ausnahme, so Sprecher, "die Kontrollen verlaufen vergleichsweise ruhig".