Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Notfallrettung im Rhein-Neckar-Kreis wird weiter ausgebaut. Vor allem die Notfallversorgung in den ländlichen Bereichen des Kreises soll dabei verbessert werden. Dies bestätigte Jürgen Wiesbeck, Bereitschaftsleiter des DRK Kreisverbandes Rhein-Neckar/ Heidelberg, auf RNZ-Anfrage.

Demnach habe der Bereichsausschuss des Rettungsdienstbereichs Rhein-Neckar in einer Sondersitzung "weitere Maßnahmen zur Optimierung der rettungsdienstlichen und notärztlichen Versorgung beschlossen". Der Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar umfasst aktuell die Stadtkreise Heidelberg und Mannheim sowie den Rhein-Neckar-Kreis.

Als Grundlage für die Optimierungsmaßnahmen dient ein umfangreiches Strukturgutachten, das seit einigen Tagen vorliegt. Bereits im vergangenen Dezember wurden aufgrund von "Erstempfehlungen" der Gutachter Sofortmaßnahmen beauftragt.

Unter anderem wurde am Rettungswachenstandort Sinsheim die Vorhaltung von 1,5 Rettungswagen auf zwei Rettungswagen im 24-Stunden-Betrieb erweitert. Eine solche Erweiterung hat es auch am Standort Walldorf/Wiesloch gegeben. Im Versorgungsbereich Bammental wurde ein Rettungswagen (365 Tage im Jahr) in Dienst genommen. Dieser Wagen wird in Bammental bleiben, bis die neue Rettungswache im Schönauer Ortsteil Altneudorf eingerichtet ist.

Auch bei den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) wurden aufgrund der Erstempfehlungen der Gutachter im vergangenen Dezember Sofortmaßnahmen beauftragt. So soll das zweite Tag-Fahrzeug für Notärzte vom Standort Weinheim nach Schriesheim verlegt werden. Ziel ist eine Verkürzung der Fahrzeiten insbesondere in den Odenwald und das Steinachtal. Allerdings wurde diese Maßnahme noch nicht umgesetzt. Man befinde sich aber in "zielorientierten Gesprächen", betont Wiesbeck.

Zudem wurde die Einsatzzeit eines Fahrzeugs am Rettungswachenstandort Walldorf, das bisher nur tagsüber im Einsatz war, auf 24 Stunden ausgedehnt. Um das Gutachten komplett umzusetzen, soll unter anderem im Versorgungsbereich Schwetzingen ein zweites Notarzteinsatzfahrzeug in Betrieb genommen werden. Dieses Fahrzeug soll im Zwölf-Stunden-Tagesbetrieb bereit stehen. Zudem soll in den Versorgungsbereichen Schwetzingen und Weinheim ein dritter Rettungswagen im 24-Stunden-Betrieb in Dienst genommen werden. Empfehlung des Gutachters ist, einen der drei Rettungswagen im Versorgungsbereich Weinheim am Standort Schriesheim zu stationieren.

Im Versorgungsbereich der Rettungswache Bammental soll der im Zuge der Sofortmaßnahmen in Betrieb genommene Tag-Rettungswagen auf einen 24-Stunden-Betrieb ausgeweitet werden. Am Rettungswachenstandort Walldorf/Wiesloch wurde die Inbetriebnahme eines weiteren Zwölf-Stunden-Rettungswagens im Tagdienst beschlossen.

Werden alle vorgeschlagenen Maßnahmen des Strukturgutachtens umgesetzt, würde sich bei der Bereitstellung von Notarzteinsatzfahrzeugen eine Steigerung von fast 21 Prozent ergeben - bei den Rettungswagen eine Steigerung von über 17 Prozent. Wiesbeck ist jedenfalls "sehr optimistisch", dass die Umsetzung noch im Laufe des Jahres gelingt. Wann genau eine Maßnahme - etwa die Stationierung des Notarzteinsatzfahrzeuges und des Rettungswagens in Schriesheim - umgesetzt wird, kann Wiesbeck indes noch nicht sagen. So müsse man schauen, welcher Rettungsdienst - Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe oder Malteser-Hilfsdienst - welche Maßnahme abdeckt. Hauptproblem sei aber die Bereitstellung von Notärzten - aber dieses Problem werde man lösen, versichert Wiesbeck.