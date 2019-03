Rhein-Neckar. (sha) Landesweit werden aktuell wieder mehr Masernerkrankungen verzeichnet. Für das Jahr 2019 wurden in Baden-Württemberg bereits 30 Fälle übermittelt, davon allein 13 Fälle Anfang März, meldete jüngst das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart. Auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises befürchtet einen Anstieg von Masern-Neuerkrankungen im Landkreis. "Es bietet sich deshalb an, die Gelegenheit zu nutzen und den eigenen Impfschutz und den Schutz der eigenen Angehörigen, insbesondere der eigenen Kinder, auf Vollständigkeit zu überprüfen", empfiehlt Amtsleiter Rainer Schwertz in einer Mitteilung.

Die Masern gelten als eine der ansteckendsten Erkrankungen überhaupt und sind trotz Verfügbarkeit effektiver und sicherer Impfstoffe immer noch ein wesentlicher Grund für eine erhöhte Kindersterblichkeit in vielen Regionen der Welt.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verstarben im Jahr 2017 rund 110.000 Kinder weltweit an den Masern. Die Inkubationszeit von Masern beträgt etwa 14 Tage. Bereits drei bis vier Tage vor Ausbruch der Krankheit beginnen die Betroffenen den Erreger über die Schleimhäute und die Atmung auszuscheiden.

Daher werden Schüler und Kindergartenkinder ohne Impfschutz nach Kontakt mit einem Masern-Erkrankten in der Regel für 14 Tage vom Kindergarten- beziehungsweise Schulbesuch ausgeschlossen. Dies sei eine wichtige frühe Maßnahme, um zu verhindern, dass sich die hoch ansteckenden Masern weiter ausbreiten. "Leider mussten wir aktuell wieder Kinder vom Besuch eines Kindergartens ausschließen, da bei Verdacht auf Kontakt mit einem Masern-Erkrankten kein ausreichender Impfschutz vorlag."

Betroffen seien zwei Kindergärten im Rhein-Neckar-Kreis, ergänzt der stellvertretende Amtsleiter Andreas Welker. Es gebe zwei Verdachtsfälle auf Masern, die noch nicht bestätigt seien. Daraufhin habe man überprüft, mit wem die betroffenen Kinder außerhalb des häuslichen Umfeldes jeweils Kontakt hatten. Dann werde geschaut, ob die Kontaktpersonen schon einmal an Masern erkrankt waren oder eine entsprechende Impfung vorweisen können.

In beiden Einrichtungen habe man dann jeweils mehrere Personen für 14 Tage vom Besuch des Kindergartens ausschließen müssen. Für die Eltern bedeute dies einen hohen Betreuungsaufwand und eventuell einen Ausfall am Arbeitsplatz, betont Amtsleiter Schwertz. "Diese Folgen hätten durch einen adäquaten Impfschutz vermieden werden können."

Das Virus wird durch das Einatmen von Tröpfchen - etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen - übertragen. Fast alle Menschen, die mit Masern-Infizierten Kontakt haben und nicht immun sind, stecken sich an. Masern-Erkrankungen verlaufen in der Regel mit hohem Fieber, Schnupfen, Bindehautentzündung und Husten. Nach wenigen Tagen kommt es zu einem rötlich-braunen Hautausschlag.

Masern-Viren haben die Eigenschaft, das Immunsystem zu schwächen. Dadurch kann es zu Folgeinfektionen kommen - beispielsweise Mittelohrentzündung, Hirnhautentzündung oder Lungenentzündung. Besonders schwer können Masern bei Säuglingen und Menschen mit Grunderkrankungen verlaufen.

"Grundsätzlich bietet eine gute Durchimpfung der Bevölkerung den besten Schutz vor der Ausbreitung einer eingetragenen Masern-Infektion", so der Amtsleiter. "Die Daten zeigen jedoch, dass der vollständige Impfschutz gegen Masern - zwei Impfungen bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres - sowohl deutschlandweit als auch in Baden-Württemberg nicht zeitgerecht erworben wird. Eine verzögerte oder unvollständige Immunisierung erhöht das Risiko einer Masern-Ausbreitung", warnt Rainer Schwertz.