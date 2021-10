Von Stefan Hagen

Nußloch/Rhein-Neckar. "Mit Zuversicht nach vorne" – so hat Landrat Stefan Dallinger seine Rede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022 des Rhein-Neckar-Kreises überschrieben. Was normalerweise eine eher bürokratisch-trockene Angelegenheit ist, erwies sich am Dienstag im Rahmen der Kreistagssitzung in Nußloch als durchaus spannender Blick in ein Haushaltsjahr, das wohl noch immer von der Corona-Pandemie geprägt sein wird. Der CDU-Politiker verzichtete ganz bewusst auf endlose Zahlenkolonnen und stellte stattdessen die kommenden Herausforderungen in den Mittelpunkt.

> Klimaschutz: Der Stellenwert kommunaler Klimaschutzpolitik sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, betonte Dallinger. Die erkennbaren Folgen des Klimawandels würden jedoch aufzeigen, dass es weiterer Anstrengungen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bedarf. "Nachdem wir die Bürgerinnen und Bürger über einen um-fassenden Beteiligungsprozess einbezogen haben, steht die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts kurz vor der Verabschiedung im Kreistag", sagte der Landrat. Anschließend soll beispielsweise der Ausbau Erneuerbarer Energien im Kreis vorangetrieben werden. Hierzu habe die Geschäftsstelle Klimaschutz eine "Potenzialanalyse Erneuerbare Energien" beauftragt, die einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand sowie die Erzeugungspotenziale für regenerative Energien im Landkreis geben soll.

> Mobilität: Radfahren soll im Rhein-Neckar-Kreis "noch sicherer und attraktiver werden", bekräftigte der Landrat. Aufbauend auf das Mobilitätskonzept Radverkehr, erarbeite die Verwaltung ein Programm zur Umsetzung von Radinfrastrukturmaßnahmen. "Wir haben im Kreisgebiet Verbindungen, welche ausreichendes Potenzial zur Realisierung von Radschnellwegen vorweisen", sagte der CDU-Politiker. Ziel müsse sein, den Radfahrenden die bestmögliche Infrastruktur anzubieten, um dann mehr Pendlerinnen und Pendler zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu bewegen.

> Gesundheitszentren Rhein-Neckar: Die vier Kliniken in Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach sowie die weiteren Einrichtungen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) haben das Defizit der letzten Jahre nicht nur deutlich reduziert, sondern im Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn in Höhe von 200.000 Euro erwirtschaftet. Wesentlich für diese deutliche Verbesserung der Betriebsergebnisse waren laut Dallinger nicht die coronabedingten Auszahlungen für die Bettenvorhaltungen, sondern die Einführung der Pflegebudgets. Demnach werden seit 2020 dem jeweiligen Krankenhaus die nachgewiesenen Pflegepersonalkosten und nicht mehr die bundesweit kalkulierten Durchschnittskosten für die Pflege erstattet. Für die nächsten Jahre könne von überwiegend positiven Betriebsergebnissen ausgegangen werden, wenn die Finanzierung des Pflegebudgets unverändert Bestand haben sollte, sagte der Landrat. Deshalb sei im Haushalt ein deutlich geringerer Verlustausgleich eingeplant.

> Neubau Funktionsgebäude der GRN-Klinik Sinsheim: Die gesamte Finanzierung dieser Großbaumaßnahme beziehungsweise eine etwaige Beteiligung des Kreises ist in der Finanzplanung des Haushaltsentwurfs bisher noch nicht enthalten. Der Förderantrag für dieses Großprojekt an das Sozialministerium sei im Sommer gestellt worden, erläuterte Dallinger. Die Prüfung laufe, erste Ergebnisse seien in den nächsten Wochen zu erwarten. Für die dringend notwendigen Erweiterungsmöglichkeiten für die Intensivstation, die OP-Abteilung und den Entbindungsbereich sowie die zentrale Patientenaufnahme seien Stand heute Kosten von rund 100 Millionen Euro angemeldet. "Hier gilt es, eine Lösung zu finden, die einerseits generationengerecht ist, weder die Kommunen über die Kreisumlage als auch den Kreis über Gebühr belastet, aber auch die künftigen Ergebnisse der GRN gGmbH im Blick hat", sagte Dallinger. Er sei sich sicher, dass man diesen Gordischen Knoten gemeinsam zerschlagen werde.

> Investitionen: Mit dem Haushaltsentwurf lege der Kreis laut Dallinger "als Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in der Metropolregion wieder ein beachtliches Investitionsprogramm auf". Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs seien im Finanzplanungszeitraum rund 100 Millionen Euro für Bau- und Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagt – allerdings ohne den Funktionsbau an der Klinik in Sinsheim. Wesentliche Maßnahmen seien Erwerb, Sanierung und Erweiterung der "Polizeidirektion", der Neubau der Steinsbergschule in Sinsheim sowie die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen.

Das Investitionsprogramm im Kernhaushalt in Höhe von rund 48 Millionen Euro werde geprägt durch Fördermaßnahmen im ÖPNV, Straßenbaumaßnahmen und GRN-Zuweisungen für bauliche Maßnahmen.

> Kreisumlage: Der Hebesatz der Kreisumlage – also das Geld, das die Kommunen nach ihrer jeweiligen Steuerkraft an den Kreis zahlen – soll sinken. So war angedacht, den Hebesatz von derzeit 25 Prozentpunkten um 1,25 Prozentpunkte zu erhöhen. Nun schlägt Dallinger vor, den Hebesatz um 0,5 auf 24,5 Prozentpunkte zu senken. Der Kreis würde also zugunsten der Kommunen auf Einnahmen verzichten. Zwar führe dies zu einem negativen Ergebnis von rund 21 Millionen Euro. Dieses könne aber aufgrund der sich abzeichnenden verbesserten Liquiditätslage aus 2021 aufgefangen werden.