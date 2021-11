St. Leon-Rot. (mb) Die CDU Rhein-Neckar hat einen neuen Kreisvorsitzenden: Kürzlich wählten die 204 im Veranstaltungszentrum "Harres" anwesenden CDU-Delegierten auf ihrem 59. Kreisparteitag mit einer Zustimmung von 92,9 Prozent den Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte an die Spitze ihres Kreisverbandes. Der 50-jährige promovierte Physiker folgt damit seinem ehemaligen Landtagskollegen Karl Klein nach.

Klein hatte den Kreisvorsitz Ende 2018 zunächst kommissarisch übernommen, nachdem sein Vorgänger, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth, nach seiner Wahl zum Bundesverfassungsrichter alle politischen Ämter niedergelegt hatte. 2019 war der 65-Jährige dann zum CDU-Kreisvorsitzenden gewählt worden. In seinem Rechenschaftsbericht ging Klein auf die zahlreichen Veranstaltungen der CDU Rhein-Neckar ein und fand mit Blick auf die vergangene Bundestagswahl deutliche Worte in Richtung Bundes-CDU. "Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, dies zu tun, die Zukunft anzugehen und kommende Wahlen in den Blick zu nehmen." Aus diesem Grund verzichte er, wie bereits bei der zurückliegenden Landtagswahl, auf eine erneute Kandidatur für den Kreisvorsitz. Klein dankte für das stets sehr gute Miteinander sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Es war mir eine Ehre, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Rhein-Neckar sein zu dürfen", so der Mühlhausener Christdemokrat.

Mit stehenden Ovationen zollten die CDU-Delegierten ihrem scheidenden Kreisvorsitzenden Dank, Respekt und Anerkennung. Und die CDU Rhein-Neckar hatte noch eine Überraschung für Klein parat: Auf Vorschlag von Schütte wählte die Versammlung Klein für sein jahrzehntelanges Engagement in verschiedenen politischen Ämtern zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Neben dem ehemaligen Staatsminister im Bundeskanzleramt Bernd Schmidbauer ist Klein damit der zweite Christdemokrat, dem diese besondere Ehre nunmehr zuteil wurde. Von seiner Partei forderte der neue Kreisvorsitzende, Albrecht Schütte, eine Neuaufstellung, die auch ein neues Grundsatzprogramm erfordere. Die Führung der Union habe in den letzten Monaten an der Basis vorbei gehandelt: "Jetzt muss ein Prozess beginnen, bei dem die gesamte Partei miteingebunden wird." Dies werde er auch gegenüber der Parteiführung unmissverständlich artikulieren.

Der neue 24-köpfige Kreisvorstand der CDU Rhein-Neckar sieht nunmehr wie folgt aus: Kreisvorsitzender: Dr. Albrecht Schütte MdL (Bammental). Stellvertretende Kreisvorsitzende: Annette Dietl-Faude (Oftersheim), Dr. Bastian Schneider (Ladenburg) und OB Marcus Zeitler (Hockenheim). Kreisschatzmeister: Karl-Albrecht Knopf (St. Leon-Rot). Kreisschriftführerin: Brigitte Gutfleisch (Ladenburg). Kreispressesprecher: Matthias Busse (Plankstadt). Internetbeauftragter: Alexander Braun (Eberbach). Mitgliederbeauftragter: Andreas Staab (Walldorf). Beisitzer: Anna Köhler (Sandhausen), Christiane Haase (Schriesheim), Stephanie Kretz (Mühlhausen), Luisa Rudnik (Schwetzingen), Janick Zeier (Neckarbischofsheim), Dr. Katharina Kohlbrenner (Ilvesheim), Sebastian Kühn (Baiertal), Boris Schmitt (Epfenbach), Jutta Hilswicht (Wiesloch), Ingeborg Vogt (Dossenheim), Dr. Jörn Döring (Wiesloch), Sascha Pröhl (Weinheim), Rainer Hege (Heddesheim), Alexander Grams (Schönau) und Dr. Jutta Schmitz-Rixen (Ladenburg).