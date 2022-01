Schwetzingen/Rhein-Neckar. (sha) Das baden-württembergische Kultusministerium veröffentlicht fortlaufend aktuelle Zahlen zur Corona-Lage an den Schulen. Demnach sind – Stand Dienstag, 25. Januar, 12 Uhr – an 391 von insgesamt 2778 betroffenen Schulen im Land 607 Klassen/Gruppen (und fünf Kursstufen) aufgrund von Corona-Fällen beziehungsweise wegen des Verdachts auf Infektionsfälle vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen worden. Diese Klassen befinden sich also in Quarantäne.

In den übrigen betroffenen Schulen sind laut Homepage des Ministeriums lediglich einzelne Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Lehrkräfte infiziert oder in Quarantäne/Isolation. Zur besseren Einordnung nennt das Ministerium folgende Zahlen: In Baden-Württemberg gibt es insgesamt ungefähr 67.500 Klassen und etwa 4500 Schulen. Zwei Schulen, die Orte werden nicht genannt, sind vollständig geschlossen, was 0,05 Prozent aller Schulen entspreche.

Die Schulen haben zum Berichtstag insgesamt 1422 auf Covid-19 positiv getestete Lehrkräfte gemeldet; dies sind 1,03 Prozent aller Lehrkräfte in Baden-Württemberg. 1025 Lehrerinnen und Lehrer befinden sich in Quarantäne, das entspricht 0,74 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg.

Zudem wurden 21.184 auf Covid-19 positiv getestete Schülerinnen und Schüler gemeldet, was einem Anteil von 1,44 Prozent der Schülerschaft entspricht. 24.183 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne, das entspricht 1,65 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg.

Im Bereich des Staatlichen Schulamts Mannheim, das auch für den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, seien 51 Klassen im "Fernlernen", wie Schulamtsdirektorin Hamann auf RNZ-Anfrage am Dienstag bestätigt. Darüber hinaus würden sich natürlich auch einzelne Schülerinnen und Schüler quarantänebedingt kurzzeitig im Fernlernen befinden – gemeldet seien knapp 1400.

"Wir bewerten diese Zahlen als vergleichsweise gering", sagt Hamann. In der Zuständigkeit des Schulamts Mannheim würden insgesamt circa 77.000 Schüler und Schülerinnen betreut, die an über 300 Schulen von knapp 8000 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet würden. Im Rhein-Neckar-Kreis sind dem Gesundheitsamt – Stand Dienstag, 25. Januar, 10.30 Uhr – insgesamt 16 Klassen bekannt, die sich in Quarantäne befinden. Dies bestätigte Kreissprecher Ralph Adameit gegenüber der RNZ. Betroffen sind folgende Städte und Gemeinden: Wiesloch, Sinsheim, Brühl, Altlußheim, Plankstadt, Schwetzingen, Hemsbach, Weinheim, Neckarbischofsheim, Sandhausen, Leimen, Hirschberg und Oftersheim. In Plankstadt, Brühl und Leimen seien je zwei Klassen betroffen.

Darüber hinaus wollte der Kreissprecher allerdings keine Angaben machen und verwies darauf, dass aufgrund des momentan noch bestehenden Meldeverzugs und der fehlenden Zuordnung von Fällen zu den Einrichtungen das Gesundheitsamt derzeit keine validen Zahlen liefern könne.