Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Mannheim. (cab) Bereits am 3. Februar sind drei führende Köpfe einer international agierenden Gruppe festgenommen worden, die Geschäfte mit Kapitalanlagen macht – offenbar auch höchst dubiose. Denn den drei Männern im Alter zwischen 30 und 59 Jahren wird bandenmäßige Marktmanipulation und Betrug durch irreführende Werbung für kanadische Pennystocks vorgeworfen, mit denen sie zudem abgesprochenen Handel zum Schaden von ahnungslosen Kleinaktionären betrieben haben sollen. Pennystocks sind Aktien mit einem besonders niedrigen Kurswert, oft unter einem Euro.

Die Verdächtigen, die in Untersuchungshaft sitzen, sollen sich für ihre Masche mit Geschäftspartnern in Kanada zusammengeschlossen haben. Diese verschafften den Beschuldigten jeweils die Aktien. Und sie beauftragten zwei im Rhein-Neckar-Raum ansässige Firmen der drei Männer damit, die im Prinzip wertlosen Pennystocks massiv zu bewerben – sei es durch Börsenbriefe, Onlinewerbung oder Unternehmensveröffentlichungen, die nicht zutrafen. Dabei sollen alle Beteiligten gewusst haben, dass die kanadischen Aktien nicht viel bringen. Gleichwohl wurden diese von den Tätern im Freiverkehr an den deutschen Börsen platziert.

Dann sollen die Beschuldigten gezielt auf den Kurs der einzelnen Aktientitel Einfluss genommen haben, indem sie mit den Pennystocks "Wash-Sales" und "Pre Arranged Trades" vollzogen. Bei "Wash-Sales" handelt man quasi mit sich selbst, indem man ein Wertpapier nahezu zeitgleich kauft und verkauft und so den Kurs manipuliert. "Pre-Arranged-Trades" sind Geschäfte, bei denen man sich vorher mit anderen über Stückzahlen und Preise abspricht. Dadurch sollen die Täter eine Marktlage vorgegaukelt haben, die es gar nicht gab. Die Aktien verkauften sie schließlich an die Kleinanleger und strichen die Gewinne ein – auch an deutschen Börsen. Hier war auch der Ausgangspunkt der Ermittlungen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) untersuchte die auffälligen Wertpapiergeschäfte der Tätergruppe. Derzeit ermitteln die zuständigen Beamten des Landeskriminalamts (LKA) weiter und werten die Beweismittel aus. Gemeinsam mit der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Mannheim hatte das LKA mehrere Jahre ermittelt und dabei auch eng mit der spanischen Justiz und der Guardia Civil zusammengearbeitet. Parallel zu den drei Haftbefehlen wurden insgesamt 15 richterliche Durchsuchungsbefehle sowie sogenannte "Vermögensarreste" im Rhein-Neckar-Raum sowie auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca vollstreckt. Neben Beweismaterial wurden hier Vermögenswerte in einer Größenordnung von bislang mindestens 40 Millionen Euro sichergestellt und beschlagnahmt – insbesondere hochwertige Autos und Immobilien. Nähere Angaben zur Sache machte die Staatsanwaltschaft auf RNZ-Anfrage nicht, etwa wo die Verdächtigen festgenommen wurden oder in welchen Orten der Region es zu Durchsuchungen kam.