Rhein-Neckar. (sha/zg) Engagement für die Gesellschaft ist wertvoll und soll dementsprechend honoriert werden. Noch bis zum 24. Oktober können Bürger für Personen oder Initiativen ihre Stimme abgeben, deren Wirken sie herausragend finden. Die Abstimmung fungiert unter der Bezeichnung "Deutscher Engagementpreis", der sich als Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland versteht.

Er würdigt laut Mitteilung "das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen". Ziel sei es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. 617 herausragend engagierte Personen und Initiativen haben in diesem Jahr die Chance, die bundesweit renommierte und mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten - 75 davon kommen aus Baden-Württemberg.

Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind zwei, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis eine Initiative für den Deutschen Engagementpreis nominiert:

> Die Bürgerstiftung Hirschberg engagiert sich insbesondere bei Kindern in den beiden Grundschulen Großsachsen und Leutershausen. Die Unterstützung ist breit angelegt. Sie umfasst die Bereiche, Umwelt- und Naturschutz, gesunde Ernährung, Förderung der Streuobstwiese, Naturkunde auf der Himmelswiese, Musikförderung, Unterstützung von Musicals, Anschaffung von Schultafeln und vieles mehr. Mit drei Unterstiftungen können in vielfältiger Weise Förderanträge unterstützt werden.

Neben diesen direkten Unterstützungen kümmert sich die Stiftung um den Aufbau des Kapitalstocks. Aktuell steht die Bürgerstiftung in aussichtsreichen Verhandlungen mit einer weiteren geplanten Familienstiftung, die sich ihr anschließen möchte. Dadurch würden die finanziellen Fördermöglichkeiten erweitert.

> Die Bürgerstiftung Wiesloch (BSW) hat einen für Bürgerstiftungen typischen sehr breiten Satzungszweck. Schwerpunkte sind Kinder- und Jugendförderung, Seniorenarbeit, Ermöglichung sozialer Teilhabe, geflüchtete Menschen, Klima-/Umweltschutz oder mildtätige Hilfe in akuten Notlagen. Sie fördert und bündelt ehrenamtliches Engagement, um Ideen und Innovationskräfte aus der Bevölkerung zu stärken beziehungsweise zu aktivieren. Über 200 Ehrenamtliche bringen sich regelmäßig ein. Alle Gremien und Aktiven arbeiten ehrenamtlich. Die BSW ist operativ und fördernd tätig. Sie sieht sich als Plattform, die Bedarfe und Angebote an Zeit, Geld und Ideen zum Wohl der Stadt zusammenbringt und als Vermittler zwischen unterschiedlichen Akteuren agiert. Die BSW trägt durch die vielfältigen und vornehmlich auf Dauer ausgelegten Angebote dazu bei, nachhaltig ein gutes Umfeld für gelungenes menschliches Zusammenleben zu schaffen und Menschen zum Mitmachen zu begeistern.

> Das Schülernetzwerk "Namaste" besteht aus Schülerinnen und Schüler aus Buchen, Freiberg, Delft, Clausthal-Zellerfeld und Dortmund und baut erdbebensichere Schulen in Nepal. Bildung ist ein Grundrecht - die Schüler setzen sich seit 2005 für bessere Bildung in Nepal ein. Über die Jahre entwickelte sich ein loses Netzwerk.

Es wurden Schulen und Kindergärten gebaut - das Examen konnte im eigenen Dorf abgeschlossen werden. 2015 zerstörte ein Erdbeben die Schule im Projektdorf Gati und in den Nachbardörfern. Die Engagierten wollen und werden diese Schulen wieder aufbauen und haben dafür bereits über 400.000 Euro an Spendengeldern gesammelt.

Sie haben viele kleine Projekte entwickelt und umgesetzt. So produzieren sie eigene Kalender und importieren Rohkaffee aus Nepal. Mit Projektpartnern wird der Kaffee in Buchen und Freiberg geröstet, verpackt und verkauft.