Rhein-Neckar. (RNZ/krs) "Dem Wald geht es schlecht", stellt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Mitteilung fest. Grund dafür sind demanch die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020.

Sehen könne man das gut beim Blick ins Kronendach. Dort offenbaren sich die Folgen von Trockenheit und Hitze anhand von abgestorbenen Ästen, lichten Kronen und abplatzender Rinde. Nicht zu übersehen ist auch der Befall durch Insekten oder Pilze.

"Die Witterung der letzten Jahre ist wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack auf die Auswirkungen des Klimawandels", zitiert die Mitteilung Försterin Melissa Rupp vom Kreisforstamt. Umso mehr ärgere sich Rupp über zusätzliche Belastungen für den Wald. "Erst letzte Woche wurde am Wald nahe dem Schützenhaus in Reichartshausen eine illegale Müllablagerung an einer Böschung entdeckt."

Abgelagert wurden Dachlatten, Grünschnitt, Pflanzen, Erdaushub, Pflastersteine sowie Plastiktüten. Und das sei kein Einzelfall. Immer wieder entdecken Försterinnen und Förster, aufmerksame Erholungssuchende oder Waldbesitzende illegale Müllablagerungen im Wald.

Die Auswirkungen solcher Umweltverschmutzungen seien nicht nur für das Ökosystem Wald fatal, sondern für Mensch und Tier gefährlich, gibt das Landratsamt in seiner Mitteilung an. So seien die meisten Kunststoffverpackungen nicht vollständig abbaubar und blieben dauerhaft als Mikroplastik im Boden zurück. Und giftige Stoffe können ins Grundwasser geraten.

Auch Grünschnitt, der vermeintlich für ungefährlich gehalten wird, könne negative Folgen für den Wald haben. Gartenabfälle können Wurzeln, Zwiebeln, Knollen oder Samen von nicht einheimischen, invasiven Pflanzen enthalten, die sich im Wald ausbreiten und heimischen Pflanzen verdrängen.

Das Kreisforstamt weist ausdrücklich darauf hin, dass das Ablagern von Müll im Wald verboten ist und mit hohen Geldstrafen geahndet werden kann. Eine Strafe sei teurer als die ordnungsgemäße Entsorgung.