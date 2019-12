Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Wenn es um den Wohnungsmarkt geht, liegt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) insgesamt im Bundestrend – trotz extremer Spreizungen bei den Miethöhen und potenzieller Bauflächen. Das fällt beim Blick in die Statistik auf, kommt aber auch etwas überraschend. Sowohl bei der Mietpreisentwicklung als auch beim Wirtschaftswachstum, gemessen an der Beschäftigtenzahl, sind die Kurven der Region und der Bundesrepublik praktisch deckungsgleich. Allerdings helfen Durchschnittswerte den Betroffenen kaum weiter, wenn die Extreme so weit auseinanderliegen wie in der MRN.

Bei der jüngsten Versammlung des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) wurde eine Untersuchung der Empirica AG, ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, zum gegenwärtigen Stand der Wohnkosten und Wohnbauflächen, als auch eine Prognose bis ins Jahr 2030 vorgestellt. Zwischen 2005 und 2018 sind die Mieten in Heidelberg – Spitzenreiter in der Region – ähnlich stark gestiegen wie in den sieben größten deutschen Städten (Top-7). Zu diesen zählen laut der Studie München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Von 8,50 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2005 ging es in diesen Metropolen bis 2018 auf 13 Euro nach oben. In Heidelberg zeigt sich ein ähnlicher Anstieg des Quadratmeterpreises von durchschnittlich neun auf knapp zwölf Euro.

Im Neckar-Odenwald-Kreis dagegen weisen die Mietpreise "kaum eine Entwicklungsdynamik auf", wie Timo Heym von der Empirica AG bei der Versammlung erläuterte. Dort stiegen die Mieten in demselben Zeitraum nur von sechs auf rund sieben Euro je Quadratmeter. Zu den wesentlichen Gründen für die anziehenden Wohnkosten gehört die nach wie vor wachsende Einwohnerzahl in der Metropolregion.

Neben der Flüchtlingskrise trägt eine starke Binnenwanderung innerhalb Deutschlands in die wirtschaftlich starke MRN bei. Auch bei der Einwohnerzahl ähnelt die Entwicklung Heidelbergs jener in den Top-7-Städten. Im Neckar-Odenwald-Kreis nimmt die Bevölkerung dagegen leicht ab. Noch schneller als die Zahl der Einwohner steigt die Zahl der Haushalte, was den Druck auf den Wohnungsmarkt in den zentrennahen Gebieten erhöht. Diese Entwicklung wird sich laut Studie bis mindestens 2030 fortsetzen und sogar verstärken.

Ein wichtiger Grund ist der Anstieg der Single-Haushalte, ausgelöst durch neue Formen des Zusammenlebens, aber auch infolge der Überalterung der Gesellschaft. Denn wenn bei älteren Ehepaaren ein Partner stirbt, bleibt der andere oft in der alten Wohnung. Im Gegensatz dazu hat der Wohnungsbau in der Metropolregion 2010 einen Tiefpunkt erreicht und steigt seither kaum an.

Die Kaufpreisentwicklung von Immobilien weicht vom Bild, das sich bei den Mieten ergibt, allerdings ab. In Heidelberg und der gesamten Metropolregion sind die Immobilienpreise mit rund 60 Prozent noch stärker gestiegen als die Mieten (Heidelberg plus 50 Prozent, Region plus 30). Die Entwicklung verläuft jedoch langsamer als in den TOP-7 Städten, wo sich die Preise verdoppelt haben.