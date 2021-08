Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Besorgte Nachfragen gab es an der Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch und an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen aufgrund eines Artikels der Rhein-Neckar-Zeitung. Bei der angesprochenen Verlagerung von Friseurklassen handelt es sich aber lediglich um Empfehlungen des Schulentwicklungsplans 2014, die in der aktuellen Vorlage des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport aufgeführt waren.

"Der Bericht hat hohe Wellen geschlagen", sagt Ulrich Reichert, stellvertretender Schulleiter der Hubert-Sternberg-Schule. Schließlich würde eine Verlagerung Lehrkräfte, Friseurbetriebe und Auszubildende betreffen. Nicht zuletzt könne man von 16-jährigen Mädchen nicht verlangen, dass sie weite Anfahrtswege in Kauf nehmen.

"Die Friseurausbildung wird an beiden Schulen seit Jahren stabil angeboten und steht aktuell auch nicht im Fokus der Regionalen Schulentwicklung", versichert Kreissprecherin Silke Hartmann auf Anfrage und ergänzt in ihrer schriftlichen Antwort: "Handlungsempfehlungen des Schulentwicklungsplans aus dem Jahr 2014 für eine Bündelung von Kapazitäten und damit eine Verlagerung von Fachklassen wie beispielsweise für Friseurinnen und Friseure von Schwetzingen nach Mannheim wurden und werden vom Kreis nicht weiterverfolgt."

Der Kreis gehe davon aus, dass bei einer Verlagerung von Fachklassen der Verlust von Ausbildungsattraktivität wie auch von Arbeits- und Ausbildungsplätzen drohe. Derzeit seien auch keine entsprechenden Pläne oder Überlegungen erforderlich.

Maßgeblich ist jedoch die Regionale Schulentwicklung, und da kommt es auf die Schülerzahlen an. Hierzu erklärt die Sprecherin: "Wenn die Schülerzahlen drei Jahre in Folge unter 16 liegen, wird im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung versucht, den oder die betroffenen Standorte noch möglichst lange ressourcenschonend (sachgerechter und effizienter Einsatz von Personal und Sachmitteln) zu erhalten und zu sichern."

Klaus Heeger, Schulleiter der Hubert-Sternberg-Schule, bricht eine Lanze für den Friseurberuf. Besonders im Lockdown habe sich gezeigt: "Friseure werden gebraucht! Sie sorgen für unser aller Wohlergehen und ein gepflegtes Äußeres." Leider sei die Ausbildungssituation schwierig, räumt er ein. Es fehlten geeignete Bewerber und Ausbildungsbetriebe. Das Friseurhandwerk erfordere eine Kombination aus theoretischem Wissen und handwerklichem Geschick. Zudem sei es körperlich anstrengend, einen ganzen Arbeitstag im Salon zu stehen, betont er. Und: "Friseure brauchen Kommunikationskompetenz, die Arbeit und Ausbildung findet immerhin am lebenden Objekt statt. Dies alles sind Anforderungen, die viele Bewerber abschrecken."

Um die Auszubildenden zu unterstützen, arbeitet die Schule seit fast zehn Jahren mit der Friseurinnung Heidelberg-Kraichgau zusammen. Innungsmitglieder und Lehrkräfte der Hubert-Sternberg-Schule haben einen Workshop entwickelt, um angehenden Friseurinnen und Friseuren an fünf Nachmittagen die Grundlagen zum Haareschneiden theoretisch und praktisch zu vermitteln.

Zum kommenden Schuljahr 2021/22 wird das Unterstützungsprogramm um die Anforderungen der Gesellenprüfung erweitert und die Inhalte angepasst. "Die Innung und die Schule möchten den Betrieben und Auszubildenden damit eine Art Lernbrücke anbieten, um eventuelle Defizite aus der Zeit des Lockdowns zu kompensieren und Lernlücken zu schließen", erklärt Heeger. Er sieht eine gute Zusammenarbeit und Nähe zwischen Beruflicher Schule und Ausbildungsbetrieben als dringend erforderlich, um den Auszubildenden die nötige Unterstützung bieten zu können. Entgegen diesen Ausführungen stünden immer wieder politische Erwägungen, größere Klassen zu bilden und kleinere Standorte zu schließen. Der Rhein-Neckar-Kreis habe in Wiesloch im Bereich Körperpflege/ Friseure sehr gut ausgestattete Werkstätten, fährt der Schulleiter fort und ergänzt: "In der kleineren Einheit kann sich hier individuell um die Auszubildenden gekümmert werden." Der enge Kontakt der Beteiligten sichere die erfolgreiche Ausbildung vieler Auszubildenden.

Auch die Friseurinnung Heidelberg-Kraichgau appelliert an den Kreis und das zuständige Regierungspräsidium im Sinne der Ausbildungschancen für Friseure, im Sinne der Zukunft des Berufsstandes und im Sinne der Versorgung der Menschen mit guten Frisuren, die Schulstandorte zu erhalten.