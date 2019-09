Mannheim. (RNZ/mare) Steffen Rauschenbusch war überrascht. Genau wie 31 Mitarbeiter des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF). Am Donnerstagmorgen sollten sie nämlich eigentlich über die Situation des Unternehmens informiert werden. Da hatte die Mediengruppe Dr. Haas, die den Sender nach einer Insolvenz im letzten Jahr Anfang 2019 übernommen hatte, aber mit einer Pressemitteilung schon Fakten geschaffen. Am Mittwoch meldete der Sender abermals Insolvenz beim Amtsgericht Mannheim an - der Sendebetrieb werde eingestellt, so hieß es in der Meldung.

Dem widersprach aber der eingesetzte Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch von der Mannheimer Kanzlei Ernestus im Gespräch mit der RNZ. Für das Telefonat wurde eigens die Mitarbeiterversammlung unterbrochen, nachdem sich die Mitteilung des Unternehmens verbreitet hatte . "Wenn der Betrieb fortführungsfähig ist, werden wir alles tun, um ihn auch fortzuführen", sagte Rauschenbusch.

Er wie auch die Mitarbeiter seien vom Vorpreschen der Mediengruppe überrascht worden. Die Pressemitteilung sei nicht abgestimmt gewesen und war noch verschickt worden, bevor die Mitarbeiter über den Sachstand aufgeklärt wurden. „Die Mitarbeiter waren überrascht und traurig über die Nachricht“, berichtete Rauschenbusch von der Stimmung. Aber: „Am Ende der Veranstaltung waren die Mitarbeiter kämpferisch und haben mit einer Stimme gesprochen.“ Und die sagt: Es soll weiter gehen.

Zunächst gehe es darum, erklärt Rauschenbusch, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das Insolvenzverfahren läuft zunächst bis Ende November. In dieser Zeit wird der Sendebetrieb definitiv weitergehen, wie Rauschenbusch erklärt. „Dann müssen wir sehen, welche Optionen wir für die weitere Zukunft haben“, so der Insolvenzverwalter. Zunächst wurden als eine erste Maßnahme in Abstimmung mit der Arbeitsagentur über das sogenannte Ausfallgeld die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Es gelte aber auch, den Schaden der Pressemitteilung der Haas-Gruppe zu minimieren und zu sehen, dass Kunden dem Sender die Treue halten und weiterhin Werbung schalten.

Eben dies war mit ein Grund für die jüngste Entwicklung: Durch fehlende Werbeeinnahmen verschlechterte sich die Vermarktung im laufenden Jahr noch - entgegen den Erwartungen. Zudem hätten auch 1,2 Millionen Euro, die ins RNF investiert wurden, dem Niedergang nicht entgegenwirken können, teilt das Unternehmen mit. 2017 hatte der Sender die Lizenz für das RTL-Regionalfenster verloren, das das RNF zuvor 30 Jahre lang inne gehabt hatte. Das Unternehmen Zone 7 gewann die Lizenz und die damit verbundenen rund 1,4 Millionen Euro und ging als RonTV an den Start.

Auch der Wandel der Medienlandschaft spiele weiterhin eine Rolle. Das Fernsehen verliere in Zeiten von Streaming an Bedeutung, worauf die Mediengruppe reagieren und ihr Bewegtbild-Angebot neu ausrichten werde, mit dem Fokus auf digitalen Auftritten.

So sehe die Mediengruppe "keine wirtschaftliche Perspektive" mehr für das Rhein-Neckar-Fernsehen und wird sich zurückziehen. Und die 31 Mitarbeiter des RNF? Was im schlimmsten Fall passiert, kann auch Steffen Rauschenbusch noch nicht sagen, darüber wurde am Donnerstag noch nicht diskutiert. Die Hoffnung, dass es beim Sender weitergeht, ist jedenfalls da.

Update: Donnerstag, 26. September 2019, 13.42 Uhr