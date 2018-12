Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Nach dem morgendlichen Schneefall ereigneten sich insgesamt elf Verkehrsunfälle in der Region. Bei einem Unfall wurde ein Mensch verletzt, berichtet die Polizei.

In der Neckargemünder Ortsstraße rutschte gegen 7.10 Uhr ein 23-jähriger mit seinem Ford Galaxy in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW-Polo einer 50-jährigen Fahrerin, die leicht verletzt wurden. An dem Ford Galaxy waren keine Winterreifen aufgezogen, berichtet die Polizei. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Ebenso kam an der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen gegen 9.15 Uhr eine 27-jährige Fahrerin mit ihrem sommerbereiften Audi A7 von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Leitplanke. Bei den neun weiteren Verkehrsunfälle entstand glücklicherweise nur Sachschaden.