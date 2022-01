Von Tim Kegel und Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Norbert Schätzle fällt es hörbar schwer, nicht emotional zu werden, wenn er von falschen Polizeibeamten oder falschen Enkeln spricht. Dann wird seine Stimme eine Spur härter als sonst, man merkt einfach, wie es in ihm arbeitet. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim hat in seinem langen Berufsleben wirklich harte Dinge erlebt, aber wenn alte Menschen von Betrügern um ihr Erspartes gebracht werden - daran kann und will er sich definitiv nicht gewöhnen.

Um so mehr wird es ihn gefreut haben, dass der Polizei im Zusammenhang mit dieser Tätergruppierung ein Erfolg gelungen ist. So führt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil derzeit in Kooperation mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ein Verfahren gegen eine zehnköpfige Tätergruppierung aus Mannheim und Ludwigshafen, die in bislang 17 bekannten Fällen in Baden-Württemberg als falsche Polizeibeamte insgesamt 750.000 Euro erbeutet haben soll. Zwei der Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, sie wurden in Mannheim verhaftet.

Nach den bisherigen Ermittlungen sind darunter auch zwei Fälle aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Laut Polizeibericht ergaunerten Anfang Juli vergangenen Jahres die Täter von einem betagten Ehepaar aus Hockenheim mehr als 90.000 Euro in Bargeld und Sachwerten. Am 1. Dezember sollen sie von einer 86-jährigen Rentnerin in Helmstadt-Bargen über 20.000 Euro erbeutet haben.

Der Helmstadter Fall sei einer von vier Fällen innerhalb weniger Tage, bei denen zunächst unbekannte Täter reiche Beute in der Region machten. So summierten sich die vollendeten Fälle zwischen dem 29. November und dem 2. Dezember auf vier Taten, neben Helmstadt-Bargen auch in Sinsheim, Neckargemünd und Plankstadt mit einer Gesamtschadenssumme von rund 150.000 Euro. In Helmstadt-Bargen soll laut Mitteilung des Polizeipräsidiums ein 20-jähriger Bulgare Abholer des Geldes gewesen sein. Ob er auch in den anderen drei Fällen als Abholer fungierte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Seit seiner Festnahme am 12. Januar sitzt er in Untersuchungshaft.

Alleine zwischen Ende November und Anfang Dezember haben die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg demnach über 60 betrügerische Anrufe registriert, die bis auf die vier beschriebenen Fälle glücklicherweise alle im Versuchsstadium stecken geblieben seien. Schwerpunkt war vor allem Sinsheim mit Ortsteilen sowie Angelbachtal, Waibstadt, Epfenbach, Reichartshausen und Zuzenhausen.

"Da ruft jemand an und schluchzt", hatte Schätzle nach den Vorfällen gegenüber der RNZ ein Beispiel genannt. Oft fragen die Anrufer Vornamen ab; geben an, in Tragödien verwickelt zu sein, erzählen von schweren Unfällen, Krankenhaus oder drohenden Haftstrafen. Sie reden von anstehenden Einbrüchen oder üblen Betrügereien, die man gerade aufdecke, weshalb man die Kooperation der Opfer benötige. "Über viele Stunden" seien ältere Menschen mit Anrufen "bombadiert worden", bis diese hohe Bargeldsummen verzweifelt an Wildfremde herausgegeben haben.

Perfide Verwirrspiele am Telefon fänden da statt - oft mit verteilten Rollen zum Aufbau von Drohkulissen. Um glaubhaft zu wirken, schüchtern neben falschen Angehörigen und fingierten Polizisten auch vermeintliche Staatsanwälte die Opfer ein, hatte der Polizeisprecher erzählt.

"Die stehen dann permanent auf der Matte", weiß Schätzle. Besonders gemein: Falsche Polizeibeamte hatten angegeben, einen Falschgeldring aufzudecken, in den örtliche Bankmitarbeiter involviert seien. So sollte vermieden werden, dass Betrugsopfer beim Abheben größerer Summen am Bankschalter über die Polizei sprechen.

Der Polizeisprecher nennt Fälle, bei denen bündelweise Geld hinter Autoreifen oder Hecken zur Abholung deponiert wurde. Nach der Tortur mit Psychotricks und in Annahme, das vermeintlich Richtige zu tun, spürten die Betrogenen bisweilen "sogar Erleichterung", wenn das Geld übergeben ist. "Mehrere Tausend" Fälle hat es in den vergangenen Jahren im Bereich des Polizeipräsidiums gegeben. Die Gesamtschadenssumme in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis liegt laut Schätzle bei mehr als drei Millionen Euro. Die Folgen der Taten seien tragisch, schildert der Polizeisprecher, "weil eine ganze Lebensplanung mit einem Mal kaputt geht".

Die hohen Summen würden als Altersvorsorge oder Erbe betrachtet. Einmal übergeben, sind sie unwiederbringlich verloren. Und: Die Aufklärungsquote der Fälle ist gering: weniger als fünf Prozent.

Info: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim (0621/174-1212) und in Heidelberg (06221/991234) geben Tipps, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos. Informationen über alle gängigen Betrugsmaschen sind auch unter www.polizei-beratung.de abrufbar.