Von Marco Partner

Rhein-Neckar. Erst eingeführt, gleich kritisiert, dann etabliert – und jetzt fast schon normalisiert? Seit einem Jahr schon zieren die leihbaren E-Scooter das Straßenbild der Großstädte. Zu Beginn erhitzten kleinere Unfälle, Trunkenheit am Lenkrad und Falschparken auch in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen die Gemüter. Ein Jahr später ziehen das Mannheimer Polizeipräsidium und die Betreiber der türkis-blauen "Tier"-Roller Bilanz. Mit ganz unterschiedlicher Betrachtung.

Die Straße, ein umkämpftes Feld: Schnell und auf leisen Sohlen, aber nicht gerade heimlich hat sich der moderne Straßenfeger seine Nische zwischen Autos, Fahrrädern und Motorrädern im städtischen Asphaltdschungel gesucht. Und manchmal auch auf Gehwegen, zum Leidwesen der Fußgänger. Der Kick-off mit dem neuen, unbekannten Gefährt blieb nicht ohne Folgen: In Mannheim verlor gleich zum Start weg ein 22-Jähriger seinen Führerschein, da er alkoholisiert auf den Elektro-Flitzer stieg. In der Fressgasse wurde eine 75-jährige Fußgängerin bei einer Kollision schwer verletzt. In Heidelberg musste sogar die Feuerwehr anrücken, und einen verirrten Leih-Roller aus dem Neckar fischen.

Und heute? "Wild geparkte Roller oder Trunkenheitsfahrten beherrschen nach wie vor den Alltag", teilt Stephan Schiefelbusch vom Polizeipräsidium mit. Bezüglich der Einhaltung der Verkehrsregeln habe sich nach fast einem Jahr im Großen und Ganzen nichts verändert: "E-Scooter werden weiterhin teilweise auf Gehwegen abgestellt, fahren entgegen der Einbahnstraße oder sind mit zwei Personen besetzt. Bei privaten E-Tretrollern stellen wir zudem immer wieder eine fehlende Zulassung fest, also Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz", so der Ermittler.

Statt also die Verkehrswende mit einzuleiten, werden die E-Scooter vor ihrem ersten Geburtstag von vielen eher als zusätzliche Last empfunden. Laut einer Umfrage von TÜV-Rheinland stören sich 47 Prozent der Befragten an den neuen Verkehrsteilnehmern, 40 Prozent akzeptieren die kleinen Roller, den restlichen 13 Prozent sind sie egal. Nach einer Verkehrsstudie in Berlin ist die Unfallhäufigkeit bei den Elektro-Tretrollern dreimal so hoch (drei Unfälle pro 100.000 Kilometer) wie bei den Fahrrädern.

Kritik, die das Berliner Start-up "Tier" als Betreiber von fast 1500 E-Scootern in den drei Städten der Metropolregion annimmt, aber auch relativiert. "Scooter waren und sind ein neues Verkehrsmittel, eine neue Form der Mobilität. Nutzer brauchen Zeit, um damit richtig umzugehen, und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich an den neuen Mitspieler gewöhnen", zieht "Tier"-Sprecher David Krebs trotz der Startschwierigkeiten eine positive Bilanz. Zumal die Nachfrage nach den hippen Leihmobilen stetig steigt.

"Das Kunden-Feedback ist äußerst positiv. Jetzt sind wir bereits in 37 deutschen Städten aktiv, und weitere Städte werden folgen. Es freut uns auch, dass der öffentliche Nahverkehr uns als bevorzugten Kooperationspartner in den Städten sieht", betont Krebs. Eine verstärkte Nutzung lasse sich stets an den Verkehrsknotenpunkten der Stadt, wie dem Hauptbahnhof oder auch in der Nähe der Universität, erkennen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Angebot zuletzt deutlich zurückgefahren werden. "Während der Lockdown-Phase haben wir einen starken Umsatzeinbruch erlebt", so Krebs. Mit den schrittweisen Lockerungen verzeichne man nun wieder einen Aufwärtstrend.

"Der häufigste Beschwerdegrund, der uns erreicht, sind falsch abgestellte E-Scooter auf Privatgeländen oder in Einfahrten", gesteht Krebs und sieht hier noch Verbesserungsbedarf. Um die Anzahl solcher Fälle zu minimieren, sollen Nutzer bei jeder Neuregistrierung per App in leicht verständlichen Erklärbildern auf die wichtigsten Benutzungs- und Verhaltensregeln hingewiesen werden.

Gleichzeitig warnt der Betreiber vor einer Pauschalverurteilung gegen die Flitzer. Denn entscheidend sei immer, wer sich auf den 20 km/h schnellen mobilen Untersatz stellt. "Bei Park- oder Verkehrsvergehen mit einem Auto käme ja auch niemand auf die Idee, die Verantwortung bei Sixt oder BMW zu suchen, sondern beim Fahrer ", meint Krebs.

Info: In Mannheim und Ludwigshafen verleiht "Tier" 900 E-Scooter, in Heidelberg sind es 600. Durchschnittlich kommt jeder E-Tretroller pro Tag fünf bis sechs Mal zum Einsatz, vor allem für kurze Fahrten von zwei bis drei Kilometern. Eine Strecke, für die man zu Fuß circa eine halbe Stunde benötigt. Gerade für die "letzte Meile" vom Bahnhof, der Straßenbahn- oder Bushaltestelle bis zur Haustür sei der mobile Untersatz beliebt.