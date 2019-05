Rhein-Neckar. (nip) Bei kleineren und mittleren Unternehmen kommt ein neues Angebot des Jobcenters Rhein-Neckar im Rahmen des seit 1. Januar geltenden neuen Teilhabe- und Chancengesetzes besonders gut an. Unter der Überschrift "Mitarbeit" will das Jobcenter langzeitarbeitslose Menschen wieder in Lohn und Brot bringen.

Das funktioniert. "Wir haben rund 700 Personen, die für das Programm in Frage kommen", erklären Janina Jung und Katrin von Löwenstein, Bereichsleiterinnen für Markt und Integration im Jobcenter.

Seit Anfang Januar habe man über 30 Arbeitsaufnahmen erzielen können, weitere seien in der "Pipeline". Es handelt sich dabei um ganz normale Jobs für Menschen ganz unterschiedlicher Ausbildung und Altersstruktur. Da ist die 34-jährige alleinerziehende Mutter dabei, die jetzt als Verkäuferin in einem Spielzeugladen arbeitet. Einen 55-Jährigen konnte das Jobcenter als Bürokraft vermitteln, ein schwerbehinderter 44-Jähriger, ebenfalls alleinerziehend, fand eine Stelle als Fahrzeuglackierer.

Es gibt einige besondere Komponenten im Angebot. Arbeitgeber erhalten Lohnkostenzuschüsse in Höhe von bis zu 100 Prozent des Arbeitsentgelts über die Dauer von zwei Jahren sowie für weitere drei Jahre jeweils 90, 80 und 70 Prozent. Dazu kommt ein Coaching für Arbeitgeber und Arbeitnehmer nebst Zuschuss für dessen Weiterbildungskosten bei Qualifizierung während der Beschäftigung.

Arbeitgeber haben keine Rückzahlungsverpflichtung der Zuschüsse, falls der Arbeitnehmer vorzeitig aussteigt. Auch befristete Arbeitsverträge seien möglich, sagen Janina Jung und Katrin von Löwenstein.

"Wir bekämpfen damit nicht den Fachkräftemangel, aber es ist eine gute Möglichkeit, Menschen eine zweite Chance zu geben", sagt Norbert Hölscher, Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar. Es sind aber nicht nur die Firmen, die über das neue Angebot Mitarbeiter einstellen, sondern auch Vereine, Privatpersonen oder Institutionen wie der DRK-Kreisverband Mannheim, der einem 65-Jährigen Arbeit gab.

Dem Jobcenter stehen für 2019 für dieses Programm zusätzlich rund 1,7 Millionen Euro zur Verfügung. Aus finanziellen Gründen scheitere keine Einstellung, sagt Hölscher. "Generell können wir für alle was tun. Für Menschen mit Suchtproblematiken, Menschen auf der Flucht, für Langzeitarbeitslose, Erziehende und für Ältere. Und wir qualifizieren sie auch für ihre neuen Jobs", betonen die Bereichsleiterinnen.

Info: Ansprechpartner für Arbeitgeber ist das Team der Betriebsakquisiteure, Telefon 06221/7960480, weitere Infos finden Sie hier