Rhein-Neckar. (cab) Turnusgemäß wird die Bildende Kunst im Zentrum des Programms "Kultur im Kreis 2020" stehen. Darüber informierte Landrat Stefan Dallinger die Kreisräte in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport. Er freue sich auf viele kulturelle Höhepunkte, so Dallinger. Ein weiterer Schwerpunkt sind Begegnungen auf künstlerischer und sportlicher Ebene mit den europäischen Partnerregionen.

Mit "Radiale - Kunst im Kreis" möchte der Rhein-Neckar-Kreis dem veränderten Profil seiner Kulturarbeit gerecht werden und hat damit nach über 20 Jahren den Titel "Atelier und Künstler" abgelöst. Radiale bezeichnet nicht nur den regionalen Kreis der Künstlerförderung, sondern verweist nach Angaben des Landratsamts auch auf die Bewegung und die Impulse, mit der die Kunstszene in die Gesellschaft der Region hineinwirkt.

So wird es 2020 zum zweiten Mal die "Radiale - Kunst im Kreis" und "Radiale - Kunst am Grünen Hang" geben. Insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler nehmen daran teil. Neben Malerei und Zeichnung werden bei der "Radiale - Kunst im Kreis" die Genres Installation, Fotografie und Video vertreten sein. Gastgeber sind die Ehemalige Synagoge und die Alte Apotheke in Walldorf, das Kreisarchiv in Ladenburg, Dilsberg mit dem Kommandantenhaus und der "Kunst am Grünen Hang" sowie die Stiftskirche Sunnisheim in Sinsheim.

"Radiale - Kunst am Grünen Hang" wird im kommenden Jahr eine hervorgehobene Stellung haben. Der Künstler Michael Bacht aus Heidelberg wird das Hanggelände nordwestlich des Kommandantenhauses mit seiner Arbeit "Rolling Rainbow" bespielen.

Richtungsweisend für das Programm ist die Qualität der Veranstaltungen, nicht ihre Anzahl. Da waren sich Kreiskulturkommission und Kreisverwaltung einig. Insbesondere soll der Nachwuchs gefördert werden - etwa in Formaten wie "Music & Poetry", "Junge Künstler - in Memoriam Heinrich Vetter" oder durch die Mitwirkung in der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar und des Rhein-Neckar Jazz-Orchesters. Unter anderem soll die Junge Philharmonie bei der Schlossparkserenade in Angelbachtal und in einem Adventskonzert zu hören sein.

Die Jazzer treten beim Jahresabschlusskonzert in der Aula des Zentrums Beruflicher Schulen in Weinheim auf. Darüber hinaus wird es wieder zahlreiche Konzerte der Kammermusik im Kommandantenhaus Dilsberg und in der Stiftskirche Sunnisheim geben, den Kulturzentren des Kreises. Auch die jährlichen Ausstellungen im Kreisarchiv Ladenburg und in der Galerie der GRN-Klinik Weinheim werden fortgesetzt.

Gleiches gilt für die Kooperation mit der Stadt Heidelberg als "Unesco City of Literature", nachdem der Auftakt mit der britischen Literaturstipendiatin Pippa Goldschmidt aus Edingburgh vor zwei Jahren so erfolgreich war. Zudem liegt ein Fokus des Jahresprogramms auf den Begegnungen mit europäischen Partnerregionen. In der Zeit vom 6. bis 13. Juni ist eine Konzertreise des Rhein-Neckar Jazz-Orchesters nach Portugal geplant. Ziele sind hier die Partnerstädte von Leimen und Wiesloch, Mafra bei Lissabon und Amarante bei Porto.

Mit Schweden steht der Austausch der Sport- und Kulturstipendien an. Marlene Bartosch (Gesang/Gitarre) und Raphael La Marché (Percussion) werden vom 1 bis 8. Juni nach Östergötland reisen. Im Rahmen des Austauschs mit Ascoli in Italien plant das Kreisarchiv Ladenburg in Kooperation mit der Associazione culturale Giovane Europa die Ausstellung "Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis".

Und schließlich die Sportpartnerschaft, die den Sportkreis Heidelberg seit 50 Jahren mit Vichy in Frankreich verbindet: In Abstimmung mit dem Amt für Schulen, Kultur und Sport im Landratsamt sind für April entsprechende Feierlichkeiten im Rahmen des Jugend-Sport-Austausches vorgesehen, zu denen rund 80 Kinder und Jugendliche aus Vichy im Rhein-Neckar-Kreis erwartet werden.