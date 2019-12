Nach der Leerung blieb Verpackungsmaterial, das nicht in die Tonnen passte, am Straßenrand zurück. Foto: Hagen

Von Stefan Hagen

Laudenbach/Rhein-Neckar. Lange Gesichter bei den Anwohnern der Hurststraße in Laudenbach am vergangenen Samstag: Nachdem vom Müllfahrzeug nur noch die Rücklichter zu sehen waren, standen zahlreiche Kartons, die aufgrund ihrer Größe nicht in die Grüne Tonne plus gepasst hatten, noch immer wie bestellt und nicht abgeholt am Straßenrand. "Das verstehe ich nicht, normalerweise schmeißen die Jungs das doch auch ins Fahrzeug", schüttelte ein Laudenbacher den Kopf und trug missgestimmt die Kisten wieder zurück ins Haus.

"Nach Weihnachten ist das leider ein bekanntes Problem", sagt Katja Deschner, Geschäftsführerin der AVR Kommunal GmbH, auf RNZ-Anfrage. Das Aufkommen von Kartonagen aller Art sei in diesen Tagen naturgemäß besonders hoch. "Normalerweise sind unsere Mitarbeiter aber immer recht großzügig und sammeln auch Gegenstände außerhalb der Tonnen ein", betont Deschner.

Aber man müsse auch bedenken, dass dies stets Zeit koste, die nicht immer vorhanden sei. Im besagten Fall, vermutet die Geschäftsführerin, sei das Fahrzeug wohl schon gut gefüllt gewesen. "Dann müssen wir zunächst sicherstellen, dass die Tonnen geleert werden." Generell, erläutert die Geschäftsführerin, müssten die Kartons, wenn sie nicht in die Tonne passen, so klein wie möglich zusammengefaltet werden.

Bis zu einem gewissen Maß würden auch ganze Kartons mitgenommen. "Aber nicht, wenn da noch Verpackungsmaterial oder andere Sachen hineingestopft werden", macht Deschner deutlich, dass es hier Grenzen gibt.

Künftig, befürchtet die Geschäftsführerin, werde Verpackungsmaterial aber nicht nur an Weihnachten stärkere Probleme bereiten. Durch die immer zahlreicheren Bestellungen im Internet werde man irgendwann an eine Kapazitätsgrenze stoßen. "Und dann müssen wir neue Wege gehen", bekräftigt Deschner. Eine Möglichkeit wäre etwa das Aufstellen von Altpapier-Containern.

"Wir testen das seit November in Sinsheim", erläutert die Entsorgungs-Expertin. Je nachdem, wie dieses Angebot angenommen werde, denke man darüber nach, weitere Container im Rhein-Neckar-Kreis aufzustellen.

In die Grüne Tonne plus gehören alle Verpackungen (häufig mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet) und sonstige verwertbare Gegenstände aus Kunststoff, Metall oder Papier.

> Papier: unter anderem Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Kartonagen, Illustrierte und sonstiges Papier, Papiertüten, Schachteln, Wellpappe.

> Verpackungen: Getränkedosen, Folien und Foliensäcke, Netze für Obst und Gemüse, Milch- und Saftkartons, Joghurt-, Quark- und Sahnebecher, Blumentöpfe aus Kunststoff, Cremedosen, Kronkorken, Kaffee- und Teeverpackungen, Margarinebecher, Plastikdosen, Tuben, Verschlüsse und Deckel für Glasflaschen, Wasch- und Putzmittelbehälter, Styroporverpackungen, Tragetaschen.

> Metall: unter anderem Alufolie und andere Aluminiumteile, Nägel und Schrauben, Armaturen, Metalltöpfe, Konserven- und Getränkedosen, Schraubverschlüsse von Glasflaschen, leere Spraydosen.

> Kunststoffteile: unter anderem Plastikschüsseln, Kinderspielzeug, Einweggeschirr und -besteck.