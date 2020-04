Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Die Nachricht kommt zwar nicht überraschend – erfreulich ist sie dennoch und ein Lichtblick in schweren Zeiten. Dank der Kontaktsperren infolge der Corona-Pandemie gehen die Straftaten im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim deutlich zurück. In den für das subjektive Sicherheitsgefühl wichtigen Bereichen Straßenkriminalität und Eigentumsdelikte – darunter fallen Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstahl oder Pkw-Aufbrüche – sind die Werte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 30 Prozent gesunken. Das sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage.

Die Zahlen enthielten noch Unschärfen und könnten bislang nur prozentual angegeben werden. "Es gibt aber eine eindeutige Tendenz", so Schätzle. Er spricht von einer "Symbiose" aus höherer Polizeipräsenz, Einschränkungen im öffentlichen Leben und geschlossenen Lokalen. "Auf Heidelberg bezogen heißt das zum Beispiel: Wenn weniger los ist in der Altstadt und weniger Menschen unterwegs sind, dann sinkt auch das Konfliktpotenzial, vor allem in der Nacht", erklärt Schätzle. Ähnlich verhält es sich im Straßenverkehr. So sind die Unfallzahlen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis nach einer Zwischenbilanz um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Frühjahr 2019 gesunken.

"In etwa diese Ergebnisse" erwartet Schätzle auch bei den Autobahnen. "Viele Betriebe mussten ja zumachen und werden aktuell nicht vom Schwerlastverkehr beliefert. Und es arbeitet ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten im Homeoffice", weiß der Polizeisprecher.

Aktuell sind die Beamten mit 60 bis 90 zusätzlichen Dienstfahrzeugen bei den "Corona-Streifen" unterwegs. Polizisten aus Einsatzzügen, die normalerweise bei Konzerten und großen Fußballspielen ihren Dienst verrichten, oder aus dem Präventionsbereich helfen mit, die Regelungen des Landes und der Kommunen zu überwachen.

Inzwischen habe sich das Verhältnis zwischen Kontrollen und Ordnungswidrigkeiten deutlich gebessert, sagt Schätzle. In der Regel beließen es die Polizisten bei Belehrungen und Platzverweisen, anstatt Bußgelder auszusprechen. Denn überwiegend sei es Gedankenlosigkeit, wenn mehr als zwei Menschen aus nicht nur einer Familie zusammenstünden oder den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einhielten. Fast immer zeigten sich die Betroffenen einsichtig, und überhaupt bekäme die Polizei viel Zuspruch für ihre Maßnahmen. Weniger Verständnis haben die Beamten bei "Corona-Partys" oder für Gastronomen, die die Rollläden ihrer eigentlich geschlossenen Lokale zur Tarnung herunterließen und Gäste über den Hinterhof oder durch Seitengänge in die Kneipe ließen und bewirteten. Doch auch dazu kommt es laut Schätzle nur noch sehr selten.

Zugenommen haben aber Anrufe von Bürgern, die sich in Corona-Zeiten über Lärm aus anderen Wohnungen oder Ansammlungen junger Leute beispielsweise auf Parkplätzen ärgerten. "Die hätten sich wegen der Ruhestörung wahrscheinlich auch so gemeldet", vermutet Schätzle. Er glaubt jedoch nicht, dass es mehr Denunziantentum gibt. "Die Menschen machen sich eher Sorgen um ihre Gesundheit und die anderer", ist der Polizeisprecher überzeugt. Doch Vorsicht: Das Verbrechen schläft auch in diesen Zeiten nicht.

"Enkel" und falsche Polizisten überschwemmen aktuell die Senioren in der Region mit Anrufen. Sie kündigen bevorstehende Raubüberfälle an oder behaupten, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden und dringend Geld für einen Klinikaufenthalt oder eine ärztliche Behandlung zu brauchen. Oder sie versprechen Glücksspielgewinne – die natürlich erst dann überwiesen werden, wenn der Angerufene eine Gebühr bezahlt hat.

In fast allen Fällen scheitern die Betrüger mit ihren perfiden Tricks. Sind sie jedoch erfolgreich, entsteht den Betroffenen meist ein beträchtlicher finanzieller Schaden, von den psychischen Folgen gar nicht zu reden.