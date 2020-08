Rhein-Neckar. (sha/zg) Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Atemschutzmasken, Einmalanzüge, Abstrich-Bestecke: Die Herstellung und die Verwendung von entsprechenden medizinischen Utensilien im täglichen Kampf gegen das Coronavirus ist längst zu einer lebens- und überlebenswichtigen Angelegenheit geworden. Die professionelle Entsorgung der Covid-19 kontaminierten Gegenstände allerdings auch, denn hier darf wirklich nichts dem Zufall überlassen bleiben, um der Verbreitung des Virus nicht noch eine weitere Tür zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung der AVR GewerbeService GmbH.

"Neben unserem etablierten Angebot zur Entsorgung von klinikspezifischen Abfällen haben wir frühzeitig unser Dienstleistungsangebot um die Entsorgung von Covid-19 kontaminierten Gegenständen erweitert", erläutert Vertriebsleiter Stefan Pitsch. Die Sammlung erfolge in speziellen Behältern, die Transporte zu einer Sonderabfallverbrennungsanlage würden unter der Rubrik "Gefahrgut-Transport" laufen. "Sie unterliegen deshalb maximalen Sicherheitsanforderungen", sagt Pitsch. Man habe vorausschauend Kontakte zu Kliniken, Ämtern und Firmen aufgenommen, bei denen sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie abgezeichnet habe, dass hier eine spezielle Entsorgungsform dringend erforderlich sein werde.

"Unsere Dienste nehmen beispielsweise die Erstaufnahmestationen für Geflüchtete in Heidelberg und Schwetzingen in Anspruch, Auftraggeber hier ist das Regierungspräsidium Karlsruhe. Außerdem sind wir für das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises im Bereich der Abstrichzentren tätig, für verschiedene hausärztliche Infektionssprechstunden sowie für verschiedene Firmen, die ihre Mund- und Nasenschutzpflichten im täglichen Betrieb einhalten müssen", erläutert Pitsch. "Für wen die fach- und sachgerechte Entsorgung von Covid-19 kontaminierten Gegenständen ein Thema ist, der kann sich jederzeit an uns wenden", bietet Pitsch an.

Info: Für entsprechende Informationen rund um das Thema "Entsorgung von Covid-19 kontaminierten Gegenständen" steht die AVR GewerbeService GmbH unter der Telefonnummer 06 221/87 84 00 gerne zur Verfügung.