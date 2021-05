Rhein-Neckar. (sha) Beim Blick in das Intensivregister der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin konnte einem am Montag Angst und Bange werden. Hier werden täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland erfasst. Für die vier Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag im Tagesreport "null Prozent" freie Intensivbetten aufgelistet.

"Wir sind mit der Belegung unserer Intensivbetten an der Kapazitätsgrenze angelangt beziehungsweise haben sie überschritten", sagt GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger auf RNZ-Anfrage. Insgesamt verfügen die vier Krankenhäuser über 47 Intensivbetten, die allerdings auch belegbar (weniger Betten bei Isolation) beziehungsweise betreibbar (genügend Personal) sein müssen.

Neben einer Vielzahl von schwerstkranken Patienten wurden am Montag auf der Intensivstation in Schwetzingen fünf Covid-Fälle behandelt, in Weinheim und Sinsheim je vier und in Eberbach drei. Laut Burger waren am Vormittag damit 16 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, 14 davon künstlich beatmet, "obwohl wir eigentlich nur zwölf Betten für Covid-19-Patienten einplanen". Glücklicherweise seien in Heidelberg noch Intensivbetten frei. "Bei einer weiteren Zuspitzung der Lage wäre eine Verlegung von Patienten möglich", betont der GRN-Geschäftsführer.