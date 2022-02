Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Betreiber von Testzentren in Mannheim und Heidelberg sollen so viele Tests vorgetäuscht haben, dass sie 3,3 Millionen Euro zu Unrecht erstattet bekamen. Drei Personen wurden festgenommen. Es gab Hausdurchsuchungen in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ludwigshafen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler gegen davon aus, dass sechs Beschuldigte von Juni bis November 2021 gewerbsmäßig Betrug begangen haben sollen. Dafür hätten sie Testzentren in Mannheim und Heidelberg genutzt. Sie sollen über die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg Tests abgerechnet haben, die gar nicht stattgefunden hätten.

So sei ein Schaden von 3,3 Millionen Euro entstanden. Ein Betrag von rund 752.000 Euro wurde durch einen Beschuldigten zurückgezahlt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim konnte einen weiteren Betrag in Höhe von rund 800.000 Euro sicherstellen.

Bei den Durchsuchungen in sieben Gebäuden am 28. Januar wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr gegen drei Beschuldigte vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim wurden in Vollzug gesetzt.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel durch die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauert an.