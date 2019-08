Von Marion Gottlob

Speyer. Genauigkeit wird sicher zu einem Markenzeichen von Uwe Ittensohn. Der gebürtige Landauer hat mit "Requiem für den Kanzler" seinen ersten Regionalkrimi veröffentlicht. Wer möchte, kann anhand des Krimis eine kulinarische Sightseeing-Tour durch die Domstadt machen und die Stationen der Krimi-Helden André Satorius und Frank Achill wiedererkennen. "Wenn ich eine rothaarige Kellnerin beschreibe, dann kann man das lebendige Vorbild in Speyer antreffen", sagt Ittensohn und lächelt.

Die Story des Krimis erinnert an den 1. Juli 2017: Altkanzler Helmut Kohl soll nach dem Requiem im Dom zu Speyer auf dem Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark beigesetzt werden. So weit entspricht das den historischen Tatsachen. Doch dann beginnt bei Ittensohn die Fiktion. Kriminalhauptkommissar Achill koordiniert den Einsatz der örtlichen Polizei. Alles sieht nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. Doch dann gibt es Anzeichen, dass Extremisten einen Anschlag planen. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit - und Achill bittet seinen Freund und Stadtführer Sartorius um Hilfe.

Autor Ittensohn weiß, wovon er schreibt: Er interessiert sich seit vielen Jahren für die lokale Geschichte und hat mit seiner Frau Christiane ein Haus aus dem 13. Jahrhundert in der Altstadt restauriert. Vor und während der tatsächlichen Beisetzung des Altkanzlers strich die Polizei um sein Haus, um Positionen für die Überwachung der Beerdigung zu finden. Ittensohn hat den Einsatz also aus nächster Nähe erlebt. Alle anderen Fakten hat er bis ins letzte Detail in Speyer recherchiert und mit Fachleuten wie Polizisten, Ärzten oder Juristen geklärt. "Nur ein Parkautomat, der in dem Buch eine Bedeutung hat, wurde inzwischen abmontiert."

Eigentlich ist Uwe Ittensohn ein Fachmann für Finanzen. Er hat an der Dualen Hochschule in Mannheim studiert und arbeitet heute bei einer Bank in Mannheim. Mehr als zehn Jahre war er Dozent an der Dualen Hochschule, heute ist er Mitglied in Prüfungsausschüssen und betreut Bachelor-Arbeiten. Zum Schreiben kam er mithilfe seiner Frau. In jedem Urlaub lesen beide gerne Regionalkrimis des Urlaubsorts. Einmal waren beide nach der Lektüre aber nicht so begeistert. Er sagte: "Das würde ich selbst auch hinkriegen." Seine Frau schwieg, doch zum Geburtstag schenkte sie ihm einen Gutschein für einen Schreib-Kurs. Uwe Ittensohn nahm das Geschenk und die Herausforderung an: Ruckzuck hatte er einen Plot entworfen und schrieb das erste Kapitel. Als er diese Seiten bei dem Dozenten des Online-Kurses einreichte, musste dieser passen: "Ich würde Sie im jetzigen Stadium nur behindern."

Damit wollte sich Ittensohn nicht zufriedengeben. Er fand seine Lektorin Sandra Lode, und zwar in Speyer. Die Fachfrau lektorierte das Skript gründlich und gab dem Neuling Tipps. Damit war seine Leidenschaft für das Schreiben endgültig geweckt. Während er für sein Manuskript einen Verlag suchte, schrieb er gleich einen weiteren Roman. Schließlich meldete sich der Gmeiner Verlag. Doch der wollte kein Manuskript, sondern ein neues Buch. Ittensohn ließ sich davon nicht schockieren, legte los und schrieb "Requiem für den Kanzler".

Die Resonanz ist positiv. Einige Bekannte sind allerdings überrascht. Ittensohn sagt: "Ich zeige eine unbekannte Seite der Fantasie." Als Krimi-Autor beschäftigt er sich mit der Macht des Bösen. Er gibt zu: "Es ist schon eigenartig, wenn man sich monatelang Verbrechen überlegt. Das funktioniert nur, wenn das Böse im Humor ein Gegengewicht bekommt." Ein Krimi muss zudem so angelegt sein, dass Leser nicht sofort den Täter erkennen und doch im Nachhinein die Spuren finden. Der Autor lächelt erneut: Früher hat er Seminare zu Finanzfragen besucht, heute wählt er Schreibkurse mit Titeln wie "Mord und Totschlag" oder "Wie ermorde ich meine Schwiegermutter?".

Während Uwe Ittensohn noch Lesungen mit seinem "Requiem für den Kanzler" hält, hat er schon den nächsten Krimi geschrieben. Das Buch handelt von rätselhaften Morden im Zusammenhang mit Heiligen und Mysterien des Speyerer Doms. Der Domkustos hat das Manuskript auf die Richtigkeit der Fakten hin gegengelesen. Er soll zufrieden gewesen sein. Und seit zwei Monaten schreibt der Autor schon am nächsten Buch. Seine Frau schüttelt nur den Kopf, schweigt - und ist einverstanden.

Info: Uwe Ittensohn: "Requiem für den Kanzler". 310 Seiten. Gmeiner Verlag.