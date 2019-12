Von Volker Endres

Mannheim. Südseegefühle im tristen Januar? Das Gefühl von Weite in einer beengten Halle? Ein Hauch schneeweißer Skipiste im grauen Mannheimer Winter? Das alles und noch viele andere Ideen mehr für die schönsten Wochen des Jahres bietet der traditionelle Reisemarkt Rhein-Neckar vom 4. bis 6. Januar in der Maimarkthalle.

„Wir haben die Messe in einer schweren Situation übernommen“, räumt Frank Baumann vom Veranstalter Expotec aus Berlin ein. In Zeiten, in denen Reisen immer häufiger am heimischen Computer mit einigen Klicks gebucht werden, haben es Veranstalter schwer. Aber der Trend scheint sich gerade ein wenig zu wandeln, wird die persönliche und individuelle Beratung wieder wichtiger.

So wie bei Sandra Kätsch von einem lokalen Anbieter aus Weinheim, der auf die USA und Kanada spezialisiert ist. „Wir kennen jeden Ort und jedes Hotel, das wir anbieten, aus eigener Erfahrung.“ Ein Vorteil bei individuell zusammengestellten Touren: „Rund 90 Prozent unserer Touren werden nicht so gebucht, wie sie im Katalog vorgeschlagen werden“, so Kätsch.

Musa Dogan aus Ludwigsburg ist Spezialist für Kulturreisen. In Kleinasien können die Urlauber auf den Spuren Alexanders des Großen wandeln. Dogan hat sein Unternehmen mit einem Augenzwinkern und in Anlehnung an den durchschlagenen Gordischen Knoten benannt. Der Legende nach sollte derjenige über Asien herrschen, dem es gelang, diesen Knoten zu lösen. Nur eine kleine Begegnung mit Jahrtausende alter Geschichte und Kultur, der vor Ort noch viele weitere folgen sollen. „Reisen in fremde Länder sind immer beeindruckend, weil sich Herz und Auge für fremde Kulturen öffnen“, so Dogan.

Das sehen offensichtlich auch die Kunden so, denn trotz Klimadiskussion und Terrorangst verspüren die lokalen Veranstalter kaum Auswirkungen bei den Buchungszahlen. „In Nordamerika haben wir höchstens eine Verschiebung von den USA nach Kanada“, so Kätsch. Und dann gibt es da ja noch einen anderen Trend, den Markus Kunkel aus Hirschberg-Leutershausen bedient: „Der Radtourismus wächst aktuell stark.“ Und das auch im gehobenen Segment. „Radfahrer buchen jetzt Vier-Sterne-Häuser“, berichtete er.

Der Reisemarkt Rhein-Neckar biete also Reisen für alle Geschmäcker und Interessen, verspricht Veranstalter Baumann und verweist auch auf Busreisen, Kreuzfahrten oder Angebote für Fahrten mit dem Wohnmobil. Die Lust darauf sollen drei Kinos in der Maimarkthalle und natürlich die bewegenden Schilderungen auf der Bühne wecken.

Und damit die Reisen nicht nur im Kopf, sondern auch auf Bildschirm und Papier bleibende Bilder zurücklassen, bieten Peter Giefer und Anouchka Olszewski Kurse für Reisefotografie an. Frank Baumann freut sich darauf und auf alle anderen Angebote: „Die Halle ist mit 7400 Quadratmetern ausgebucht.“ Die Aussteller bieten ihre Programme zwischen Individual- und Pauschalreisen an drei Tagen an.

Info: Geöffnet hat der Reisemarkt Rhein-Neckar in der Maimarkthalle von Samstag, 4. Januar, bis Montag, 6. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr.