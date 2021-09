Reilingen. (RNZ) Während andere den Ernst der Lage verkannten, handelte er genau richtig: Der 16-jährige Silas Linnebach aus Reilingen hat im Sommerurlaub im Allgäu einen Menschen vor dem Ertrinken gerettet und soll dafür nun von seiner Heimatgemeinde geehrt werden. Laut der Gemeindeverwaltung könnte die Ehrung schon am kommenden Samstag im Rahmen des "Tags der Dorfgemeinschaft" stattfinden. Aber erst mal der Reihe nach.

Anfang August verbringt Silas mit seiner Familie ein paar unbeschwerte Tage am Allgäuer Hopfensee. Der Jugendliche ist gerade mit seinem Stand Up Paddle-Board (SUP) auf dem Weg vom Campingplatz zum Steg, als er auf eine völlig aufgelöste Mutter und deren Tochter trifft. Die beiden machen sich Sorgen um ihren Ehemann und Vater, der auf dem See offensichtlich in eine Notlage geraten ist. Blitzschnell springt Silas auf sein aufblasbares SUP und paddelt so schnell er kann auf den See hinaus – ungeachtet der tückischen und nicht ungefährlichen kalten Unterströmungen, die in dem Bergsee in 800 Metern Höhe regelmäßig auftreten. Weit draußen findet er den völlig entkräfteten 59-jährigen Familienvater, der von seinem Board ins kalte Wasser gefallen ist und sich in einer hilflosen Lage befindet. Silas beruhigt den verstörten Mann, hievt ihn auf das Board und bringt ihn unversehrt zurück ans Ufer.

Erst im Nachhinein wird klar, wie lebensbedrohlich die Situation für den Familienvater war. Der aus dem Raum Weinheim stammende Mann hatte sich als Anfänger auf ein Stand Up Paddle Board begeben. Um das Sportgerät ungestört von lachenden Zuschauern unter seine Kontrolle zu bringen, wagte sich der ehemalige Berufssoldat weiter hinaus auf den See. Als er ins Wasser fiel, geriet der unter Herz- und Lungenproblemen leidende Mann in Panik. Viele Besucher hätten keine Anstalten gemacht, ihm zu helfen. Stattdessen schienen sie sich über sein vergebliches Bemühen, wieder auf das Board zu gelangen, zu amüsieren.

"Keiner hat auch nur den Versuch unternommen, dem Mann beizustehen", berichtete Silas entrüstet bei einem Treffen mit dem Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod, der den Lebensretter nach dessen Rückkehr prompt zu sich ins Rathaus einlud. Ein Wassersportler sei mit seinem Board sogar unmittelbar am Ort des Geschehens vorbeigefahren, ohne zu handeln. Dieses unverantwortliche Verhalten hätte den Mann das Leben kosten können, meinen auch Silas’ Eltern, Carmen und Michael Linnebach.

Für den 16-Jährigen war es "selbstverständlich, zu helfen und eigentlich keine große Sache", wie er erzählte. Sein Sohn habe schon immer den Wunsch gehabt, Rettungssanitäter zu werden oder der Feuerwehr beizutreten, berichtete Michael Linnebach, der "stolz wie Bolle" auf seinen Sohn ist. Die Eltern erfuhren erst von der ganzen Aktion, als sie von einer Wanderung zurückkehrten. "Natürlich war die Geschichte das Thema auf dem Campingplatz", erinnerte sich Michael Linnebach. In der Zwischenzeit habe sich der Gerettete wieder von den Nachwirkungen des Schocks erholt. Seither verbinde ihn mit seinem Lebensretter und dessen Familie eine enge Freundschaft, berichtet Carmen Linnebach. Schon jetzt stehe fest, dass sie den nächsten Urlaub wieder gemeinsam am Hopfensee verbringen wollen.

Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigte sich beeindruckt von dem beherzten Eingreifen des 16-jährigen Reilingers. "Wir sind mega stolz auf Dich", betonte der Rathauschef. Ganz Reilingen applaudiere ihm für dieses mutige, bürgerschaftliche Handeln, das es Wert sei, öffentlich gewürdigt zu werden. Er habe deshalb sofort Kontakt zum Verein "Kommunale Kriminalprävention" aufgenommen, der couragierte Helfer im Rahmen der Initiative "Beistehen statt rumstehen" auszeichne.

Wenn alles läuft wie geplant, erhält Silas seine Ehrung schon beim "Tag der Dorfgemeinschaft" am Samstag, 11. September. Darüber hinaus sei eventuell noch eine Landesehrung möglich. So lange wolle man in der Heimatgemeinde aber nicht warten, erklärte Weisbrod, der dem Heranwachsenden vorab einen Gutschein für den Online-Händler Amazon überreichte.