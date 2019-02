Reilingen. (hab) Dass da etwas auf die Bewohner der Hockenheimer Straße in Reilingen zukommt, steht außer Frage. Über einen Zeitraum von rund zehn Monaten müssen sie mit "Erschwernissen" im Alltag rechnen, wie es der Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod kürzlich in einer Bürgerversammlung in der Aula der Schillerschule bezeichnete. Mehr noch: Als "Operation am offenen Herzen" bezeichnete er die 2,3 Millionen Euro teure Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahme der relativ engen "Durchgangsstraße", die in die Landesstraße 723 zwischen Walldorf und Hockenheim einmündet. Dort soll eine Aufweitung der Straße das Abbiegen in beide Richtungen erleichtern. Den Löwenanteil der Summe muss die Gemeinde Reilingen selbst aufbringen.

Zwischen 3500 und 4200 Fahrzeuge passieren täglich das Nadelöhr in Richtung Heidelberg. Einen Flüsterasphalt will man aber trotzdem nicht aufbringen, erklärte Frank Schild von der bauausführenden Firma Michael Gärtner auf Nachfrage aus den Reihen der zahlreich erschienenen Bürger. Denn erst ab Tempo 70 übertöne das Abrollgeräusch der Räder das Motorengeräusch. "Innerorts ist Flüsterasphalt deshalb wenig sinnvoll", meinte er.

Für die Bewohner der Hockenheimer Straße bleiben die Häuser auch während der Bauarbeiten ohne Ausnahme zu Fuß immer erreichbar, versicherten Bürgermeister Stefan Weisbrod und Projektleiter Arno König. In den meisten Fällen soll auch die Zufahrt zum eigenen Haus möglich sein. "Wenn es trotzdem einmal haken sollte, dann kann eine heiße Tasse Kaffee für die Bauarbeiter oder ein Kasten Bier weiter helfen", meinte der Bürgermeister. Er hofft auf einen einvernehmlichen Verlauf der Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten und erwartet gegenseitige Rücksichtnahme. An der Parksituation soll sich - zumindest was die Zahl der Stellplätze betrifft - nichts ändern.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden genauso viele Parkplätze wie zuvor zur Verfügung stehen. Für Parkraum, der während der Umgestaltungsmaßnahmen wegfallen muss, habe man in akzeptabler Entfernung Ersatz geschaffen. Die Fällung der spitzblättrigen Ahornbäume in der Straße markierte bereits den Start der Umgestaltungsarbeiten. Nun gehen auch die Bauarbeiten in die heiße Phase. Die Arbeiten sind unterteilt in drei zeitlich gestaffelte Bauabschnitte, beginnend im Norden am Jargeaud-Ring. Von dort aus will man sich in Richtung Rathaus vor arbeiten. Geplant ist, die Arbeiten bis Weihnachten abzuschließen.

Sowohl der Asphalt als auch das Pflaster der Gehwege werden erneuert. Gleichzeitig werden 700 Meter Trinkwasserrohre mit Absperrventilen bis zu den Hausanschlüssen ausgetauscht. Für die Erneuerung der Wasserleitungen in den Häusern sind die Hausbesitzer selbst zuständig. Außerdem werden 1100 Meter Glasfaser-Leerrohre verlegt, die man später für schnelles Internet nutzen will.

Außerdem finden auf der westlichen Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern immergrüne Spalierbäume ein neues Zuhause. Sie benötigen wenig Wurzelraum und bilden zudem nicht zu große Kronen aus. "Das wird die Wohnqualität in der Straße noch einmal deutlich verbessern", so Friedhelm Natzschka, der für die Begrünung der Flächen zuständig ist. Von den Umbauarbeiten sind auch Bushaltestellen betroffen. Sie werden verlegt und neu gestaltet.