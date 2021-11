Reilingen. (RNZ) Der Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt am Donnerstag, 2. Dezember, zu einer Blutspendeaktion in Reilingen ein. Die Aktion findet von 15 bis 19 Uhr in den Fritz-Mannherz-Hallen in der Wilhelmstraße 42/3 statt. Wer spenden möchte, muss vorab unter folgendem Link einen Termin reservieren: https://terminreservierung.blutspende.de.

Das DRK bittet die Spender darum, nur zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Wer innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt ist, muss bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffen können die Spender bereits am Folgetag Blut spenden – vorausgesetzt, Sie fühlen sich wohl. Mehr Infos gibt es unter: www.blutspende.de/corona.