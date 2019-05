Reilingen. (RNZ) Regen und Wind haben der Uferböschung am Kraichbach in den vergangenen Wochen stark zugesetzt. Laut der Gemeindeverwaltung sind die Böschungen zwischen den Brücken in Hauptstraße und Mühlweg unterspült und weisen Abbruchkanten auf. Auch die Erde ist dort teilweise abgerutscht.

Der Landesbetrieb Gewässer hat nun entsprechende Sicherungsarbeiten eingeleitet. Ein Team des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Rudolph aus Obertshausen führt diese Arbeiten seit Ende April aus. Der betroffene Bereich ist mit Sperrgittern gesichert. "Der verschlechterte Zustand der Böschungen erschwert die Unterhaltungsarbeiten", begründet der zuständige Sachbearbeiter beim Regierungspräsidium die Aktion. Beim Einsatz von Mähfahrzeugen bestehe zum Beispiel eine erhöhte Unfallgefahr für die Wasserbauarbeiter. Außerdem begünstige die Erosion weitere Abbrüche am östlich angrenzenden Grundstück.

Um die erforderlichen Geräte in den Uferbereich zu bringen, mussten die Arbeiter eine Baustraße aus Holz- und Metallplatten anlegen. Der Einsatz könne bis zu vier Wochen dauern, hießt es seitens der Gemeinde.

Die Arbeiter stabilisieren die Böschung mit sogenannten Wasserbausteinen aus Kunststoff oder natürlichen Materialien wie Jute, Schilf und Kokosfasern. Die Steine funktionieren wie ein Sieb und halten Bodenteile zurück, während das Regenwasser durchfließen kann.