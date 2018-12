Von Harald Berlinghof

Ilvesheim/Rhein-Neckar. Wenn jemand mit seiner grünen Umweltplakette 4 an der Windschutzscheibe seines Autos nach Straßburg fährt, dann geht er ein Risiko ein. Bei Feinstaubalarm in der Elsässer Metropole kann ein Knöllchen drohen.

Bald soll das auch ohne Feinstaubalarm so sein. Umgekehrt werden ertappte französische Umweltsünder in den Umweltzonen Mannheims oder Heidelbergs mit 80 Euro zur Kasse gebeten, wenn sie nur die französischen Crit’Air-Plaketten in lila, gelb oder braun aufzuweisen haben. Und alles nur, weil die gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten im jeweiligen Nachbarland nicht existiert. Darauf wollte die CDU-Fraktion im Regionalausschuss des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) noch einmal hinweisen und forderte hier ein verstärktes Engagement.

Dr. Martine Merigeau, Vorstand im Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz, referierte in der jüngsten Sitzung in Ilvesheim, dass man in diese Richtung arbeite und nach einem grenzüberschreitenden Ansatz suche, um eine Vereinheitlichung zu erreichen. Doch das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz leiste darüber hinaus bei zahlreichen Verbraucherthemen kostenlosen Beistand. Schwerpunkt ist der grenzüberschreitende europäische Online-Handel, falls es dort zu Problemen komme.

Ein zweiter Antrag der CDU forderte eine Verbesserung des lückenhaften Mobilfunknetzes in der Metropolregion Rhein-Neckar. Dieser Problembereich müsse stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Der Ausbau des Glasfasernetzes sei überall auf der Tagesordnung angekommen. Nicht jedoch die Mobilfunkversorgung. "Die Versorgungssituation ist überall, auf dem Land wie in den Ballungsräumen, verbesserungsbedürftig. Diese unsäglichen Funklöcher müssen beseitigt werden", so Fritz Brechtel für die CDU.

Außerdem solle sich der Verband für eine zeitnahe Einführung des nationalen Roaming, also der Weiterleitung und Nutzung des bestmöglichen Funknetzes, einsetzen. Aktuell sei die Situation so, dass ausländische Handy-Nutzer durch internationales Roaming in einer besseren Situation seien als deutsche Mobilfunk-Nutzer an derselben Stelle, da das nationale Roaming nicht existiere.

Gegenwärtig sieht es allerdings so aus, dass die in Deutschland tätigen Funknetzbetreiber sich nicht darauf einigen können. Der VRRN wird eine Stellungnahme zu dem Thema abgeben und im Mai einen regionalen Mobilfunkgipfel organisieren. Für beide CDU-Anträge gab es allgemeine Zustimmung. Sogar ausdrückliches Lob von den Grünen.