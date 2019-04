Von Marcus Deschner

Eberbach. Andreas Wiese platzte der Kragen. "Das ist absolut indiskutabel. Wir machen uns lächerlich und unglaubwürdig", wetterte der Vorsitzende der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald bei der Hegeschau in der Eberbacher Stadthalle. Was ihn auf die Palme brachte, war die aus seiner Sicht unzureichende Zahl von Abschüssen beim Kahlwild im vergangenen Jahr in dem 46.000 Hektar großen Rotwildgebiet Odenwald, das Teile von Baden-Württemberg, Hessen und Bayern umfasst.

Alle Reviere zusammengenommen, habe man bei den Hirschen das Soll zu 91,5 Prozent erfüllt, beim Kahlwild, das ist das weibliche Wild aller Hirscharten, liege man nur bei 76 Prozent. Heftig kritisiert wurde bei der Veranstaltung auch die neue hessische Schalenwildrichtlinie, die Ende Januar in Kraft trat und bis Ende 2026 gilt. Dies sei "ein hervorragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn den Jägern vor Ort das Heft des Handelns aus der Hand genommen wird", kritisierte Wiese.

Die Hegegemeinschaft stehe dann nur noch auf dem Papier, lokales Wissen und Kompetenz seien nicht mehr gefragt: "Wir Rotwildjäger werden entmündigt und zentral durch ein Ministerium gesteuert", haderte der Chef der Rotwildjäger. Dies könne nicht sein, und nun müsse man eben selbst die Initiative ergreifen und sich selbst geeignete Regeln vorgeben. Eine davon setze die Vereinigung bereits im kommenden Jagdjahr um. So werde die Jagd-Freigabe von Hirschen über ein Punktesystem an die Abschusszahlen beim Kahlwild gekoppelt.

Die jährlich traditionell am Neckar stattfindende Hegeschau ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie gibt Aufschluss darüber, inwiefern die behördlich vorgegebenen Abschusszahlen erfüllt worden sind. Die Auswertung der Daten spiegelt die Bestandsstruktur im Odenwald wider. Im zurückliegenden Jagdjahr hätten 857 Stück geschossen werden dürfen, erlegt worden seien aber nur 686 Stück, was einer Gesamt-Abschussquote von knapp 80 Prozent entspricht.

Ein Jahr zuvor lag der Werte mit 720 Tieren noch bei 87,6 Prozent. In Baden-Württemberg wurde das Soll mit 91,4 Prozent erfüllt, in Hessen lag die Quote bei 77,6 und in Bayern bei nur 64,7 Prozent. Unter den Trophäen der stärksten Hirsche war viel "Fallwild", also Tiere, die bei Unfällen getötet wurden oder anderweitig verendeten.

Andreas Wiese freute sich, dass die Hegegemeinschaft 2018 ihre Arbeiten zum Lebensraumbericht des Rotwilds im Odenwald abschließen konnte. Das 150 Seiten starke Dokument sei inzwischen an die zuständigen Stellen versandt worden.

Die Momentaufnahme beschreibe die aktuelle Situation der Tierart und der Jagd im Odenwald. Neben Empfehlungen für Jäger, Grundeigentümer, Jagdgenossenschaften, Forst und Naturschützer enthalte die Broschüre auch eine Liste mit den zukünftigen Aufgaben der Rotwild-Hegegemeinschaft.