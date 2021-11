Von Stefan Kern

Region Schwetzingen. Vor dem Hintergrund der rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen stehen die Kommunen im Spargelsprengel vor einer schwierigen Entscheidung: Soll es in ihrem Ort einen Weihnachtsmarkt geben? Und wenn ja: Unter welchen Bedingungen? Einige haben ihn bereits komplett abgesagt, andere wiederum bieten zwei oder drei Hütten auf dem Wochenmarkt an. Und bei manchen soll es einen richtigen Weihnachtsmarkt mit und ohne Bühnenprogramm geben. Eins aber haben alle Verantwortlichen gemeinsam: Sie blicken mit Sorge auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Dabei wollen die einen den Menschen derartige Veranstaltungen, die gerade in der Weihnachtszeit auch eine soziale Bedeutung haben, ermöglichen – so gut es eben geht. Die anderen wollen jedes Zusammenkommen aus Infektionsschutzgründen möglichst vermeiden.

Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat deshalb nun in Absprache mit der Stadt die Reißleine gezogen und den für das erste Adventswochenende geplanten Hockenheimer Advent abgesagt.Man sei bereits voll in der Planung und vor wenigen Tagen auch noch zuversichtlich gewesen, erklärt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin. Sie spricht von einer "sehr bitteren Entscheidung", die dem Verein nicht leicht gefallen sei. "Am Ende haben uns die Infektionszahlen keine andere Wahl gelassen", betont die Geschäftsführerin.

Auch in Ketsch wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Rainer Fuchs, Erster Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins, hält diese Entscheidung angesichts der Infektionslage in der Region für alternativlos. "Das Risiko ist mir einfach zu hoch", sagt er. In Plankstadt und Oftersheim zeigt sich ein ähnliches Bild. Beide Gemeinden haben ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Aber: Seine Kommune verfüge über fünf eigene Hütten, berichtet der Plankstädter Bürgermeister Nils Drescher. Drei davon werden an den Donnerstagen vor den Adventswochenenden auf dem Wochenmarkt aufgestellt und sollen dort für ein bisschen Weihnachtsstimmung sorgen. Die Gemeinde will damit vor allem den Vereinen eine Möglichkeit geben, ihre Kasse mit dem Verkauf von Gebasteltem und Leckereien ein wenig aufzubessern.

Oftersheim macht seinen Bürgern ein ähnliches Angebot. "Diese Möglichkeit verdanken wir der Gemeinde Plankstadt", erklärt Rathaussprecherin Petra Pfeiffer-Wiest. Die Nachbargemeinde hatte den Oftersheimern zwei ihrer Hütten zum Verleih angeboten. Und so können auch hier Vereine und interessierte Bürger ab sofort freitags von 14 bis 17 Uhr kostenlos eine der Hütten reservieren. In beiden Kommunen dürfen dabei aber weder Getränke noch Essen zum sofortigen Verzehr verkauft werden. Der Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod hält an den Planungen für den dortigen Weihnachtsmarkt bis dato fest. Aus Platzgründen wird der Markt aber nicht vor dem Rathaus, sondern auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen stattfinden. Dort gebe es ausreichend Platz, um den Weihnachtsmarkt am 4. und 5. Dezember auszurichten. Die Gemeinde hat dabei vor allem an die Kinder gedacht. Neben der lebendigen Krippe dürfen sie in einer Kutsche mitfahren und bekommen Besuch vom Nikolaus.

Die Infektionszahlen behalte man natürlich im Blick, betont der Rathauschef. Doch auf dem eingezäunten Weihnachtsmarkt gelte mit der 2G-Regel und gründlichen Kontrollen ein strenges Hygienekonzept. Anders sei der Markt auch nicht zu verantworten. Trotz aller Vorfreude: Die Ungewissheit schwingt in diesen Tagen immer mit. Das räumt auch Bürgermeister Weisbrod ein. "Kann sein, dass wir das Ganze am Ende doch absagen müssen", sagt er. In Schwetzingen halten die Organisatoren ebenfalls am Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt fest, der am Donnerstag, 25. November, beginnen soll. Allerdings mit mehr Platz, der 2 G-Regel, einer räumlichen Umzäunung und ohne Bühnenprogramm. Wie es um den Brühler Weihnachtsmarkt rund um die Villa Meixner steht, ist noch nicht abschließend geklärt.

In den Innenräumen der Villa werde aber mit Sicherheit nichts stattfinden, erklärt Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer. Sollte der Weihnachtsmarkt wie geplant am 18. und 19. Dezember stattfinden, will man die Friedensstraße miteinbeziehen, um den Markt räumlich deutlich zu entzerren. Und natürlich gilt auch in Brühl die 2G-Regel.

Angesichts der aktuellen Infektionszahlen würde es ihn aber nicht überraschen, wenn die Landes- oder Bundesregierung dem Ganzen noch einen Riegel vorschiebt, meint Ordnungsexperte Ungerer.