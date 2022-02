Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim. In Plankstadt gilt flächendeckend Tempo 30 – mit Ausnahme des Gewerbegebiets. In Oftersheim war die Durchgangsstraße lange mit einer Tempo-30-Reduzierung für die Nachtstunden beschildert – seit Beginn des Jahres gilt Tempo 30 auf dieser Straße nun rund um die Uhr. Und auch in Schwetzingen wurden bereits einige besonders belastete Straßen mit der Temporeduzierung belegt – zuletzt die viel befahrene Zähringer Straße.

Eine "anlasslose" Tempo-30-Begrenzung ist allerdings nicht zulässig. Stets muss ein wichtiger Grund vorliegen, damit man die Tempo-Begrenzung vom Rhein-Neckar-Kreis – und im Falle von zu viel Verkehrslärm zusätzlich vom Regierungspräsidium Karlsruhe – genehmigt bekommt.

In Schwetzingen hatte man sich lange um die Erlaubnis für Tempo 30 in der Zähringer Straße bemüht – vor über zehn Jahren war das Vorhaben an einem einzigen fehlenden Dezibel gescheitert. Maßnahmen der abweichenden Geschwindigkeit von der innerorts üblichen 50-Stundenkilometer-Regelung kommen in Betracht, wenn die Lärmwerte 70 Dezibel tagsüber beziehungsweise 60 Dezibel nachts überschreiten.

Hintergrund > Für die Anordnung von Tempo 30 mit dem Verkehrszeichen 274 der Straßenverkehrsordnung (roter Rand mit der 30 im Zentrum) sind die Straßenverkehrsbehörden zuständig. Bei kreiszugehörigen Kommunen ist dies die Untere Verkehrsbehörde im Rhein-Neckar-Kreis, es sei denn, die Kommune ist auf Antrag selbst örtliche Verkehrsbehörde. Dann kann sie in Ortsstraßen, nicht aber auf Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen, eine Temporeduzierung anordnen. Auch die Ausweisung einer Tempo-30-Zone ist zulässig. In Städten ist das allerdings nicht flächendeckend möglich. Bei Großen Kreisstädten ist die Verkehrsbehörde des jeweiligen Stadtkreises zuständig. Wenn der Grund für eine Tempo-30-Ausweisung allerdings der Verkehrslärm ist, dann muss das Regierungspräsidium Karlsruhe sein Einverständnis erteilen. Dies gilt auch für kreisfreie Städte wie Mannheim oder Heidelberg. hab

[-] Weniger anzeigen

In Plankstadt hatte noch Ex-Bürger-meister Jürgen Schmitt im Jahr 2012 eine Reduzierung auf Tempo-30 in der Durchgangsstraße durchgeboxt. Dazu hatte die Gemeinde Plankstadt die Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreises in die eigene örtliche Verkehrsbehörde verlagert. Dies ist auf Antrag möglich. Aber erst als die Durchgangsstraße Schwetzinger Straße/Eppelheimer Straße von einer Landesstraße zur Gemeindestraße herabgestuft wurde, konnte man sich damit durchsetzen.

Beschränkungen der Geschwindigkeit auf Straßen des sogenannten überörtlichen Verkehrs – also Bundes-, Landes- und Kreisstraßen – sind nämlich nur möglich, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht.

Später wurde dann in der Amtszeit von Bürgermeister Nils Drescher im gesamten Ort in Plankstadt eine Tempo-30-Zone mit einer Rechts-vor-links-Vorfahrtsregelung eingeführt. Doch die Angelegenheit landete schließlich vor dem Verwaltungsgericht in Mannheim, als eine Autofahrerin, die täglich die Plankstadter Durchgangsstraße nutzte, sich mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zufriedengeben wollte und dagegen klagte.

Es kam dann zu einem Vergleich, der vorsah, dass die im ganzen Ort geltende Rechts-vor-links-Regelung für die Durchgangsstraße aufgehoben wurde, man dafür aber die Tempo-30-Zone beibehalten konnte.

Seit Dezember 2016 gibt es die Möglichkeit der erleichterten Anordnung von innerörtlichen streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf Straßen des überörtlichen Verkehrs und auf weiteren Vorfahrtsstraßen im unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen gelegenen Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern.

Blick auf die Walther-Rathenau-Straße in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Kleinere Gemeinden können mithilfe des Kreises solche Anordnungen treffen, Große Kreisstädte sogar selbstständig durch die eigene städtische Verkehrsbehörde. Bei Lärmüberschreitungen hat aber stets das Regierungspräsidium das letzte Wort. In der Zähringer Straße in Schwetzingen gelang die Temporeduzierung erst aufgrund eines Lärmaktionsplanes der Stadt. Wie übrigens auch in Oftersheim: "Wir haben das mit einer Lärmaktionsplanung in der Gemeinde umsetzen können", sagt Bürgermeister Jens Geiß.

In Schwetzingen haben Überlegungen von innerstädtischen Temporeduzierungen eine lange Tradition. Noch zu Zeiten, als die alte Bundesstraße 36 mitten durch die Spargelstadt verlief, war an eine Temporeduzierung auf dieser Strecke, die vor dem Rathaus vorbei führte, nicht zu denken. Erst als die Umgehungsstraße B 535 und die B 36 außerorts von Brühl nach Ketsch und Hockenheim fertiggestellt wurden, konnte der innerstädtische Teil der B 36 (Lindenstraße, Schlossplatz, Karlsruher Straße) zur Ortsstraße herabgestuft und damit zur Tempo-30-Strecke werden.

Direkt vor dem Schloss konnte dann sogar die bundesweit beachtete und prämierte verkehrsberuhigte Zone verwirklicht werden. Heute fühlen sich dort Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer bei Schrittgeschwindigkeit wohl, und die Gäste in den dortigen Gartenrestaurants können gemütlich ohne Schalldruck ihren Cappuccino oder ihr Bierchen schlürfen.

In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion können auch Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als 30 Stundenkilometern angeordnet werden. So am Schwetzinger Schlossplatz mit "Schrittgeschwindigkeit" oder mit 20 Stundenkilometern in der Karlsruher Straße.

In der Zähringer Straße in Schwetzingen hatten die zuständigen Stellen jedoch argumentiert, dass man durch bauliche Veränderungen in der Straße eine Tempo-30-Regelung abwenden könne. "Das hätte aber sehr viel Geld gekostet", sagt Oberbürgermeister René Pöltl.