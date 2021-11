Da war die Welt noch in Ordnung: Beim Kurpfälzer Fastnachtszug 2020 feierten Narren aus der ganzen Region ausgelassen in der Schwetzinger Innenstadt. Die Karnevalisten rechnen damit, dass der Umzug nun erneut der Pandemie zum Opfer fällt. Archivfoto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Wenn die Zeiger der Uhr an diesem Donnerstag auf 11.11 Uhr springen, wird das Herz vieler Karnevalisten höher schlagen. Seit knapp anderthalb Jahren müssen sie nun schon auf die sogenannte fünfte Jahreszeit verzichten. Kein gemeinsames Schunkeln während der Prunksitzung. Kein Ahoi und Hajo. Kein spontanes Tänzchen mit wildfremden, kostümierten Menschen auf der Straße. Für Petros Maloussidis, den Vorsitzenden der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG), sind die in ganz Deutschland rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen mit herben Einbußen verbunden. "Die aktuelle Situation verbittet es uns, größere Veranstaltungen zu organisieren", sagt er.

So sagte die SCG ihr für den 6. November geplantes Ordensfest ab. Auf den Rathaussturm an diesem Donnerstag um 11.11 Uhr können und wollen die Schwetzinger Narren diesmal aber nicht komplett verzichten. Er findet in einer abgespeckten Version statt. Hofmarschall und Zeremonienmeister Peter Much wird an die Rathaustür klopfen und von Oberbürgermeister René Pöltl die Herausgabe des Schlüssels verlangen, der dann vom Elferrat entgegengenommen wird. Größere Menschenansammlungen vor dem Rathaus will die SCG aber vermeiden. "Wir wollen nicht, dass in der Öffentlichkeit das Bild entsteht, dass wir nicht auf die Corona-Maßnahmen achten", betont Maloussidis.

Im Dezember sei auch eine Weihnachtsfeier geplant. "Ob die stattfinden kann, wissen wir noch nicht", erklärt der Vorsitzende. Genauso verhält es sich mit dem Herrenfrühstück am 29. Januar, an dem zum ersten Mal auch Damen teilnehmen dürfen, und dem Freundschaftsturnier am 5. Februar, für das sich bereits mehr als 40 Vereine angemeldet haben. Die große Prunksitzung der SCG ist am 19. Februar im Lutherhaus geplant. Petros Maloussidis hofft, dass in dieser Kampagne wenigstens zwei bis drei Veranstaltungen möglich sein werden. "Der Karneval ist eine Tradition, die man pflegen muss", sagt er. "Aber natürlich nicht mit aller Gewalt." Deshalb wolle man sich gern an die 2 G-Regel halten, wenn sie denn kommt.

Für den Kurpfälzer Fastnachtszug sieht es zurzeit nicht gut aus. "Der wird nach aktuellem Stand wahrscheinlich nicht stattfinden", mutmaßt Maloussidis. Denn die Umsetzung der 2 G-Regel sei dabei unmöglich zu kontrollieren. "Es gibt zwar die Idee, den Umzug im Stadion auszurichten und dort die Fußgruppen laufen zu lassen", berichtet er schmunzelnd. "Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Form wäre."

In Plankstadt haben sich die Karnevalisten schon damit abgefunden, dass der Backenbläserumzug 2022 nicht stattfinden wird. Die Gemeindeverwaltung habe den Umzug abgesagt, erklärt Hans-Peter Rossrucker, Vorsitzender des Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß. Überhaupt sieht es dort für die kommende Kampagne ziemlich düster aus. "Wir befinden uns zurzeit im Nirwana", sagt Rossrucker.

Bislang seien keine Veranstaltungen vorgesehen – bis auf den Rathaussturm, der am Samstag, 13. November, um 14.11 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. "Mehr ist momentan nicht drin", betont Rossrucker. Um die aktuellen Corona-Vorschriften umsetzen zu können, fehlten dem PCC sowohl das Personal – zum Beispiel für die Einlasskontrollen – als auch die passenden Räume. "In unseren Räumlichkeiten dürften wir derzeit mit 40 Personen feiern, aber das bringt ja nichts."

Auch der Carneval-Club Grün Weiß Oftersheim hat seine Planungen bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Nur bei der Übernahme des Rathausschlüssels an diesem Donnerstag um 11.11 Uhr wird es einen kleinen Sektempfang im Freien geben. Am Abend treffen sich die Aktiven, um gemeinsam zu essen, neue Elferräte zu begrüßen und einige Ehrungen vorzunehmen, berichtet die Vorsitzende Monika Michaelis.

Die Erste Große Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft startet ebenfalls mit einem deutlich abgespeckten Programm in die neue Kampagne. "Wir haben nach reiflicher Überlegung einen Jahresorden entworfen, den wir bereits am Freitag bei unserem Ordensfest an die Aktiven verliehen haben", berichtet die Vorsitzende Sabine Kern. Das Ordensfest habe man nur intern, also mit Gardeeltern und Aktiven gefeiert. "Zumindest war es eine Gelegenheit für unsere Garden, ihr Können zu zeigen." An diesem Donnerstag um 11.11 Uhr gibt es in Hockenheim einen "kleinen" Rathaussturm mit begrenzter Teilnehmerzahl. "Auf das anschließende traditionelle Anstoßen mit Glühwein und Brezeln mit der Bevölkerung verzichten wir dieses Jahr noch", sagt Kern.

Aktuell sei noch eine Prunksitzung am 19. Februar geplant, die nach jetzigem Stand mit der 2 G-Regel stattfinden würde. Den Fastnachtsumzug verantwortet der Hockenheimer Marketing Verein (HMV). "Den traditionellen Fastnachtsumzug als Straßenkarneval werden wir wahrscheinlich nicht durchführen können", erklärt dessen Geschäftsführerin Birgit Rechlin. Der Verein suche derzeit nach Alternativen und nehme gern Anregungen entgegen.