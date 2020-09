Region Schwetzingen. (RNZ) Viel zu sehen gab es bei der traditionellen Rheinufer-Begehung der Anliegergemeinden Brühl, Edingen-Neckarhausen und Schwetzingen, die auf Einladung des Brühler Bürgermeister Ralf Göck in diesem Sommer an das Rheinufer im Naturschutzgebiet "Backofen-Riedwiesen", Gemarkung Edingen-Neckarhausen, und zum sanierten "Sommerdamm" am Rande der Schwetzinger Wiesen führte.

Zunächst ging es über den Rheindamm im Rohrhofer Rheinfeld fast zum Rheinufer, um dann vom regulär ausgewiesenen Weg vorsichtig über dort schon ziemlich verfestigte Trampelpfade durch den Auwald zu den Kiesbänken und Buhnen am Rheinufer zu kommen. Dass es sich bei dieser "Rhein-Idylle" um einen "Geheimtipp" für Erholungssuchende handelt, war den drei Ortsoberhäuptern sofort klar. Außer einem friedlichen Angler, der dann ein Gruppenfoto machte, war um die Mittagszeit dort niemand anzutreffen. Allerdings zeigten etliche mit Steinen abgegrenzte Feuerstellen sowie einiger, teilweise in Tüten verpackter Wohlstandsmüll aus Grillresten, Flaschen und Einwegmasken, dass hier im Sommer viel los war.

"Eigentlich dürften diese Areale überhaupt nicht betreten werden", merkte Umweltberater Andreas Askani an und appellierte an die Spaziergänger, dort doch zum Schutz von Flora und Fauna auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben. Offene Feuer am Rande des Auwalds seien ein Unding, betonte auch Gemarkungsherr Bürgermeister Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen, der mit seiner stellvertretenden Bauamtsleiterin Nicole Brecht und seinen Kollegen René Pöltl aus Schwetzingen und Ralf Göck gekommen war.

"Das Polizeipräsidium wird das Areal sowohl von der Wasser- als auch von der Landseite her künftig mehr bestreifen", berichtete Göck. Ob man die Trampelpfade mit Totholz absperren kann, darüber werde man sich mit den Verantwortlichen beim Regierungspräsidium Karlsruhe verständigen.

Dass es davon vor Ort reichlich gibt, das zeigte der zweite Teil der Begehung, der zum Sommerdamm in die Schwetzinger Wiesen führte, denn der Sturm am 12. August hatte auch im Naturschutzgebiet gewütet und so manchen Baum gefällt. "Da warten wir auf die Machbarkeitsstudie des Landes, wie es auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen weitergeht", berichtete Pöltl.