Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Im Hockenheimer Bauamt gibt es seit geraumer Zeit eine personelle Unterbesetzung. Dabei gibt es viel zu erledigen. Jetzt wird die Stellenbesetzung auch noch im Rechnungsprüfungsamt zum Zankapfel. Und das ganz ohne Eigenverschuldung der Stadt.

Dass es für Kommunen nicht einfach ist, geeignetes Personal zu finden, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jedenfalls haben CDU und Grüne des Hockenheimer Gemeinderats jetzt einen Antrag in Sachen Rechnungsprüfungsamts gestellt. Die Fraktionen fordern eine Prüferstelle inklusive Stellvertreterfunktion für die Amtsleitung im gehobenen Dienst mit der Besoldungsgruppe A11.

Das Rechnungsprüfungsamt ist ein weisungsfrei gestellter Amtsbereich, der die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune kontrolliert. Insofern kommt ihm eine hohe Bedeutung in einer Verwaltung zu. Aufgrund dieser Bedeutung hatten die beiden Fraktionen eine Stelle im gehobenen Dienst A11 für eine Prüferstelle favorisiert. Aufgrund hoher Investitionen und bedeutender Projekte in den kommenden Jahren hatte der Gemeinderat sogar grünes Licht für eine zweite Stelle in diesem Besoldungsbereich gegeben, wie dem Antrag zu entnehmen ist.

Der Vorwurf der beiden Fraktionsführer Markus Fuchs (CDU) und Adolf Härdle (Grüne) in Richtung Oberbürgermeister geht dahin, dass diese Stelle erst im März besetzt werden soll. Und das auch noch mit einer Besoldung A9 im mittleren Dienst - sie ist also auch noch schlechter bezahlt.

Weiterhin beantragen die beiden Fraktionen eine Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt zum Rechnungsprüfungsamt in Hockenheim. Mit der Prüferstelle könne unwirtschaftlichem Handeln vorgebeugt werden, so Härdle. Insbesondere die unterbliebene Prüfung von Bauausgaben sei keine gesetzlich verpflichtende Aufgabe des Rechnungsprüfungsamts, sagt Oberbürgermeister Dieter Gummer. Er verweist darauf, dass die von der Amtsleiterin verfasste Stellenbeschreibung von der Gemeindeprüfungsanstalt nach Besoldungsgruppe A9 im mittleren Dienst erfolgte. Die nachfolgende Stellenausschreibung sei deshalb auf dieser Grundlage durchgeführt worden.

Dass die Besetzung erst im März 2019 erfolgen kann, liege daran, dass der neue Mitarbeiter die gesetzliche Kündigungsfrist bei seinem bisherigen Arbeitgeber einhalten muss. Die beiden Anträge der Grünen und der CDU werden in der nächsten Gemeinderatssitzung am 30. Januar behandelt, verspricht Gummer.