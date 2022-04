Von Sabine Hebbelmann

Rauenberg/Schwetzingen. Onno von der Emde steigt von seinem Traktor und wirkt tiefenentspannt. Mit der Hobbyschäferei begann der SAP-Manager vor 15 Jahren. Der Lammrücken auf einer Geschäftsreise in Philadelphia, ein Bekannter im Allgäu mit Schafen, die Begeisterung seiner Kinder für die Lämmer und eine Streuobstwiese in Rauenberg, die gepflegt werden musste, führten dazu, dass er die ersten Lämmer anschaffte. Seither ist seine Herde gewachsen. Auf der Winterweide Im Bruch, nicht weit vom SAP-Standort in Rot entfernt, grasen 55 Mutterschafe mit 40 Lämmern.

Der Manager war vor Beginn der Pandemie viel auf Reisen, zuletzt vor allem in Taiwan, China und Japan. Remote Work – das Arbeiten von zu Hause oder von einem x-beliebigen Ort aus – nahm rund die Hälfte seiner Arbeitszeit in Anspruch. Inzwischen sind es 95 Prozent. Er vermutet, dass sich mit dem Ende der Pandemie der Remote Work-Anteil bei der SAP nicht wieder komplett auf das Vor-Corona-Niveau zurückdrehen, sondern auf rund 80 Prozent einpendeln werde.

Von der Emde sieht aufseiten des ortsunabhängigen Arbeitens viele Vorteile. Er muss jetzt nicht mehr mit dem Jetlag kämpfen, der ihn regelmäßig für mindestens zwei Tage aus dem Tritt gebracht hatte, die Arbeit ist effizienter geworden, wovon auch der Kunde profitiert, und das Unternehmen spart Reisekosten.

Für die jungen Mitarbeitenden tut es ihm aber leid. Er selbst hat auf seinen Reisen viel erlebt, andere Kulturen kennengelernt und erfahren, dass unsere Art zu leben und zu arbeiten nur eine von vielen ist. Ebenso schätzte er die Gelegenheiten, die sich für persönlichen Austausch boten. Die Digitalisierung treibt auch die Entgrenzung der Arbeit weiter voran.

Als der Mathematiker 1996 bei der SAP anfing, war permanente Erreichbarkeit noch kein Thema. Wenn ihm über die langsamen Leitungen am Tag zwei Mails zugestellt werden konnten, dann war das viel. "Wir hatten Feierabend, heute sind wir permanent online", bemerkt der Systemanalytiker trocken.

Einen Gegenpol zum Ausgleich für ein anstrengendes Berufsleben schaffen, das hat von der Emde erst mit den Jahren gelernt. Und auch wenn es paradox klingt: Durch die Corona-Einschränkungen beim Reisen hat er mehr Freiheit gewonnen. Aktuell besucht der 55-Jährige die Abendschule und macht eine Ausbildung als Landwirt im Nebenerwerb an der Johannes-Gutenberg-Schule Heidelberg. Damit will er sich auch nachweislich als Tierhalter qualifizieren.

Schafe stehen zwar nicht auf dem Stundenplan, aber auch die Beschäftigung mit Ackerbau und Milchwirtschaft findet er interessant. Von der Emde stellt in einem großen Kreis Näpfe auf und verteilt mit einem Eimer das Futter. Die Tiere folgen ihm auf dem Fuß und sind nun so nah, dass er fürs Foto ein Lamm greifen kann. Ab Frühjahr werden seine Schafe mit den Ziegen von Schäferkollege Herbert Spieß wieder in der Landschaftspflege zum Einsatz kommen. Im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde beweiden die Tiere Sandbiotope im Naturschutzgebiet Hirschacker in Schwetzingen.

Zwei Esel leihen sie zusätzlich von einem Betrieb für Landschaftsplanung aus. Esel fressen Gräser mitsamt der Wurzel, wälzen sich gern und schaffen in Sandgebieten offene Stellen, in denen Wildbienen und Grabwespen ihre Bruthöhlen graben. Die robusten Ziegen fressen auch Sträucher und Gehölze und sorgen so dafür, dass die wertvollen Sandrasen nicht zuwachsen. "Das sind die echten Landschaftspfleger, Schafe sind eher Rasenmäher", schmunzelt von der Emde. Grünlandpflege übernehmen die Tiere auch zwischen den Modulen der Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Nußloch und in der alten Tongrube in Rauenberg.

Onno von der Emde freut sich über jedes Lamm, das geboren wird und das er als Resultat seiner Hobbytätigkeit vor sich sieht. Ebenso erfüllt es ihn mit Zufriedenheit, auf nachhaltige Weise schmackhaftes Fleisch zu produzieren. Auch wenn der Preis gerade so die Kosten fürs Futter deckt.

In den vergangenen 30 Jahren hat die Digitalisierung eine rasante Entwicklung genommen. "Was kommt die nächsten 30 Jahre auf uns zu?", fragt sich der Systemanalytiker und angehende Landwirt und schickt hinterher: "Futter- und Melkroboter gibt es ja schon."